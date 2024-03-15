Одна з країн ЄС депортує сотні росіян: яка причина

800 громадян РФ не отримали права на перебування в Латвії.

Влада Латвії передала до прикордонної служби дані приблизно про 800 росіян, які не мають права на перебування в країні.

Про це заявила представник управління Мадара Пуке в ефірі телеканалу TV3.

"Наразі 800 людей не оформили право на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійну посвідку на проживання, ні на тимчасову посвідку на проживання… Інформацію про цих осіб ми передали Держприкордонслужбі для подальшої перевірки. Найближчими тижнями стане ясно, чи досі ці люди перебувають в Латвії. Якщо перебувають – будуть видані накази про виїзд із терміном на 30 днів", – сказала Пуке.

Також вона повідомила, що громадяни Росії, які не склали іспит з латиської мови, могли подати на тимчасову посвідку проживання терміном на два роки, після чого їх знання латиської буде знову перевірено з загрозою депортації.

Зауважимо, що від вересня 2023 року у Латвії діє вимога до росіян про надання довідки про володіння латиською мовою для продовження посвідки на проживання. Здавати лінгвістичний тест можна було з квітня 2023-го, на це давалося дві спроби.

У січні 2024 року управління у справах громадянства та міграції Латвії заявляло, що депортація з Латвії загрожує 1167 громадянам країни-агресорки Росії.

Наприкінці лютого 2024-го Латвія ще на рік подовжила чинні обмеження для громадян Російської Федерації на в'їзд до своєї країни.

Своєю чергою диктатор Путін пригрозив, що висилка росіян за межі Латвії та інших європейських країн "впливає на безпеку РФ".

Раніше повідомлялося, що Кремль заборонив в'їзд "вороже налаштованим" політикам з країн Балтії.

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