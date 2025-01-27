Одна з країн ЄС готується мінувати свої мости, що з'єднують країну з РФ — NBC News

Європейці стурбовані можливістю атаки Кремля після того, що відбувається в Україні.

Литва планує встановити міни на своїх мостах, що ведуть до Росії, які можуть вибухнути, якщо кремлівські танки спробують їх перетнути.

Про це пише NBC News.

У Балтійському морі кораблі НАТО шукають так званий "Тіньовий флот" Росії, якому закидають порізку підводних кабелів зв'язку. А в небі над Європою планують створити велику систему протиракетної оборони, схожу на ізраїльський "Залізний купол", але з метою перехоплювати ракети, що запускатиме Москва.

Європейські уряди та громадяни стурбовані тим, що наважений Кремль може повернути свої армії в їхній бік після України. Також широко поширена нервозність через те, що новий президент США, ізоляціоніст, припустив, що він може не захищати історичних союзників Америки по НАТО, якщо на них нападе Росія.

Європейські чиновники неодноразово заявляли, що Путін готується до війни із Заходом. Для багатьох це вже відбувається: аналітики, уряди та саме НАТО звинувачують Москву в атаках "гібридної війни" — від втручання у вибори до спроб збити авіалайнери за допомогою запалювальних бомб.

Комісар Європейського Союзу з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Литва має намір у найближчі роки витратити на оборону від 5% до 6% свого ВВП.

"Європа повинна бути готова до найекстремальніших військових ситуацій", — заявив представник блоку в електронному листі NBC News, коли його запитали, чи готується континент до найгіршого сценарію війни з Росією. "Простими словами: щоб запобігти війні, нам потрібно витратити більше. Якщо ми будемо чекати довше, це обійдеться нам дорожче", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив про новий випадок пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі, між Латвією та Швецією.

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