Одна з країн ЄС хоче скоротити виплати для новоприбулих біженців з України

Це рішення зачепить щонайменше 21 тис. українських біженців / © ТСН.ua

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Скоротити виплати для біженців з України, які нещодавно приїхали до країни мають намір у Німеччині.

Про це повідомляє Reuters.

Німецький уряд оголосив про законопроєкт, що передбачає зменшення соціальних виплат для українців, що щойно прибули до країни — відповідно до домовленостей у коаліції.

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Згідно з документом, українці, які прибувають до Німеччини від 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть «бюргергельд» («допомогу для громадян»), натомість їм виплачуватимуть меншу допомогу як людям, що шукають притулку.

За оцінками, ухвалення закону може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного українського біженця в Німеччині.

Це рішення зачепить щонайменше 21 тис. українських біженців, адже стільки вʼїхали до Німеччини від 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Законопроєкт ще має бути схвалений урядом Німеччини і верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності.

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Нагадаємо, в Угорщині обмежать допомогу біженцям з України. Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що в його країні українські біженці отримували таку саму державну допомогу, як і угорці.

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