Одна з країн ЄС не виділила кошти для українських біженців на 2024 рік

Румунські чиновники обіцяють, що перерахують кошти "швидко", як вони надійдуть на рахунки.

Влада Румунії досі не виділила жодної фінансової допомоги на українських біженців в 2024 році.

Про це повідомляє Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU), передає румунське видання libertatea.ro.

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"Щодо видатків, пов’язаних з січнем та лютим 2024 року, наша установа зробила кроки до ієрархічно вищої структури, щоб виділити необхідні кошти, починаючи з моменту отримання запитів від органів місцевого державного управління, наразі немає об’єктивної можливості оцінити дати, коли ми отримаємо запитані суми", - йдеться в заяві відомства.

Румунські чиновники обіцяють, що перерахують кошти "швидко" для здійснення виплат, щойно вони будуть виділені з державного бюджету.

У відомстві зазначають, що останній транш грошей для українських біженців був надісланий до повітових інспекцій установи 15 лютого і являє собою заборгованість за 2023 рік.

У виданні нагадують, що румунська держава також із великим запізненням виділила фінансову допомогу минулоріч. Торік порушували проблему великого дефіциту бюджету Румунії. Тоді уряд країни змінив, починаючи з квітня 2023 року, умови та механізм надання цієї допомоги.

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Яку допомогу отримують українці у Румунії

Зараз Румунія виділяє 750 леїв (150 євро) для окремих осіб та 2000 леїв (402 євро) на місяць для сімей. Також додатково 600 лей (120 євро) на особу на харчування. Така допомога діє 4 місяця. Для отримання допомоги після цього дорослі мають бути зареєстровані як безробітні або мати роботу, а діти – зараховані до школи.

Якщо сім'я складається із трьох осіб, то вона має отримувати 3800 лей (764 євро) на місяць на проживання та харчування, а одна особа може отримати суму в розмірі 1350 лей (271 євро) на місяць.

Нагадаємо, раніше повідомляли, як змінилася позиція Заходу за два роки великої війни в Україні.

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