Одна з країн ЄС озолотилася на російській нафті: хто заробив мільярди

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Грецькі судноплавні компанії за останні три роки заробили щонайменше 3,8 млрд доларів на транспортуванні російської нафти.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, найбільше на цій торгівлі заробила компанія Dynacom Tankers, заснована грецьким судноплавним мільярдером Георгієм Прокопіу.

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За підрахунками FT, Dynacom отримала щонайменше 915 млн доларів доходу від перевезення російської нафти. Це майже чверть загального доходу грецьких судновласників від таких перевезень від липня 2023 року.

Другий найбільший показник серед грецьких компаній має Olympic Shipping and Management, що входить до групи Onassis. Вона заробила щонайменше 404 млн доларів.

Ще дві афінські танкерні компанії — Stealth Maritime та Polembros Shipping — отримали понад 200 млн доларів кожна.

Чому це викликало напруження

Роль грецьких судновласників у транспортуванні російської нафти стала джерелом напруження між Афінами та Києвом.

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2023 року кілька грецьких танкерних компаній, зокрема Dynacom, були внесені українським санкційним органом до переліку "міжнародних спонсорів війни". Згодом їх виключили зі списку після тиску з боку уряду Греції.

Формально перевезення російської нафти дозволено, якщо воно відповідає правилам цінової стелі G7. Водночас останніми місяцями тиск на санкційний режим посилився, оскільки США та ЄС намагаються ще більше обмежити доходи Москви.

За даними FT, із 20 компаній, які найбільше заробили на російських нафтових перевезеннях від червня 2023 року, вісім є грецькими.

Решта — це переважно російські державні судноплавні компанії, зокрема "Совкомфлот" і "Роснефтегаз", їхні дочірні структури або підставні компанії. Винятком є гонконзька судноплавна компанія Prominent.

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Скільки російської нафти перевозили грецькі компанії

У травні майже 15% російського експорту нафти припадало на перевезення грецькими компаніями, свідчить аналіз даних морських та енергетичних аналітичних компаній Windward і Vortexa.

За словами аналітикині морської розвідки Мішель Візе Бокманн, грецькі судна залишаються активними на цьому напрямку, бо на таких перевезеннях можна заробити більше.

Суднові брокери кажуть, що трейдери платять приблизно на 30-40% більше за танкери, які перевозять російську нафту, порівняно з нафтою з країн, що не охоплені західними обмеженнями.

Як працює цінова стеля

Цінову стелю на російську нафту країни G7 запровадили у грудні 2022 року. Її метою було обмежити доходи Москви, але водночас не допустити різкого скорочення постачання нафти на світовий ринок.

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Західним операторам дозволено надавати транспортні та супутні послуги для російської нафти лише за умови, що її ціна не перевищує встановлений ліміт.

Наразі цей ліміт становить 44,10 долара за барель.

Однак, за словами колишніх співробітників санкційних органів і юристів, контроль за дотриманням цього правила залишається фрагментарним.

Судновласники мають підтверджувати, що вартість вантажу не перевищує цінову стелю. На практиці, як зазначають юристи, судноплавні компанії часто покладаються на інформацію від фрахтувальника або російського постачальника.

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Реакція компаній

У Dynacom заявили, що всі заходи її суден до російських портів "повністю відповідають усім чинним правовим і санкційним межам".

У компанії також стверджують, що система цінової стелі одночасно знизила доходи Росії та обмежила тиск на світові ціни на енергоносії.

Olympic Shipping заявила, що дотримується санкцій ЄС, Великої Британії та США, але не коментує окремі угоди.

Stealth Maritime повідомила, що всі перевезені нею вантажі відповідали чинним санкційним режимам і були перевірені юристами у США та Великій Британії.

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У TMS Tankers заявили, що не коментують комерційні питання, але дотримуються всіх застосовних санкцій.

Polembros Shipping і Thenamaris не відповіли на запити FT.

Що кажуть в Україні

Директорка української правозахисної групи Razom We Stand Світлана Романко заявила, що російська нафта й далі приносить Кремлю мільярди через прогалини в санкційній системі.

За її словами, грецький уряд неодноразово ставив інтереси власної судноплавної галузі вище за посилення санкцій і досягнення миру.

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Водночас Москва стикається з проблемами у внутрішньому постачанні пального, оскільки Україна продовжує завдавати ударів далекобійними дронами по російській нафтопереробній системі.

Відносини Греції та України: останні новини

Нагадаємо, відносини між Києвом і Афінами вже раніше ускладнювалися через дії Греції на тлі війни.

Зокрема, Греція висловлювала Україні демарш через морський дрон, який у травні виявили на скелястому березі на заході країни. У грецькому МЗС заявили, що направили Києву офіційну дипломатичну скаргу щодо цього інциденту.

Йшлося про безпілотник, знайдений біля західного узбережжя Греції неподалік популярного курортного острова Лефкада. Місцева влада почала розслідування, до якого залучили військових фахівців. Згодом сапери здійснили контрольований підрив дрона в морі.

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Грецькі посадовці припускали, що апарат міг мати українське походження. Водночас у ЗМІ з’являлися версії, що його потенційною ціллю могли бути російські танкери.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас тоді заявив, що дрон майже напевно прибув "з іноземної держави", однак чітко не назвав Україну.

Раніше повідомлялось, що російський паливний ринок стикається з новими труднощами, на тлі зниження виробництва бензину, скорочення експорту та дефіциту пального влада РФ розглядає додаткові заходи для стабілізації ситуації.

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