Одна з країн ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Біженці / © ТСН.ua

Реклама

Уряд Литви вирішив продовжити тимчасовий захист для громадян України, які залишаються через війну, тепер він діятиме до 2027 року. Раніше цей захист був чинним до 4 березня 2026 року.

Про це сказав тимчасово виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Рімантас Шаджюс, передає LRT.

«Європейський союз (ЄС) прийняв рішення про продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, і постанова уряду пропонує зробити те саме в Литві», — розповів він.

Реклама

За даними МВС Литви, Департамент міграції щодня отримує 30–40 нових заяв на тимчасову посвідку на проживання для осіб, які не можуть повернутися до своєї країни. Наразі українські посвідки діють до березня наступного року; після прийняття постанови їх продовжать ще на рік.

«Це означає, що адміністративне навантаження на осіб, які мають посвідку на проживання з більш тривалим терміном дії, зменшиться, навантаження на співробітників Департаменту міграції також зменшиться, і буде легше управляти потоком заміни посвідок на проживання в міру наближення 4 березня 2026 року, оскільки у деяких осіб вже є посвідки на проживання з більш тривалим терміном дії», — зазначило міністерство.

Продовження терміну тимчасового захисту в Литві також дозволяє іноземцям, що там працюють, не вивчати литовську мову. Крім того, на початку липня литовський уряд прийняв рішення, що біженці, які перебувають під тимчасовим захистом, не повинні знати литовську мову.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає на мільйони українських біженців після 2027 року в країнах ЄС, які надали тимчасовий захист.