Одна з країн ЄС пропонує повертати біженців до "безпечних" регіонів України – подробиці

У Нідерландах пропонують повертати біженців до відносно безпечних регіонів України. Таку пропозицію озвучили депутати від партії BBB (Фермерсько-громадянський рух). За словами політиків, біженці могли б повернутися на захід України.

Про це пише видання Dutchnews.nl.

Депутати партії BBB запропонували таке рішення під час дебатів щодо урядового бюджету для вирішення проблем біженців. У Нідерландах захистом користуються близько 100 тисяч українських біженців.

"Ми не можемо прийняти всіх… Захід України здається мені відносно стабільним. Чи могли б там безпечно розміщувати українців?", – запитала депутатка від BBB Мона Кейзер у держсекретаря з притулку та міграції Нідерландів Еріка ван дер Бурга.

Водночас парламентарі від GroenLinks/PvdA розкритикували пропозицію колеги із партії BBB. Вони нагадали, що ракетні обстріли відбуваються і на заході України.

Мона Кейзер також поцікавилася, якою буде позиція уряду, якщо Київ звернеться з проханням відправити до України військовозобов'язаних громадян, які можуть бути призвані до ЗСУ.

За словами депутатки, можливо, сотні тисяч людей, які повинні проходити військову службу, втекли за кордон, а деякі могли опинитися в Нідерландах.

Мона Кейзер запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, сплачували оренду житла та медичне обслуговування. Хоча багато з них уже це роблять.

У Нідерландах громадяни України мають право працювати без обмежень. За даними національного статистичного агентства CBS, майже половина з них мають роботу.

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