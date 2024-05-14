Одна з країн ЄС уріже виплати українським біженцям: нові правила

Через велику фінансову підтримку в Ірландії туди перебираються дедалі більше українських біженців з інших країн ЄС.

Ірландія може урізати державну підтримку для прохачів притулку та біженців, зокрема з України. Це стосується навіть тих, хто вже давно приїхав до Ірландії.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, повідомляє The Guardian.

Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки прохачів притулку та біженців. Головна мета держави – привести виплати у відповідність з іншими європейськими країнами, адже через велику фінансову підтримку в Ірландії туди перебираються дедалі більше українських біженців з інших країн ЄС.

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"Нам необхідно оцінити внесок, який люди, які мають статус (біженців – ред.), повинні внести в забезпечення проживання. Нам потрібно стежити за тим, щоб усі працювали легально, щоби було більше перевірок на робочих місцях", – заявив Гарріс.

Він наголосив, що підтримка українських прохачів притулку не має залежати від того, коли саме вони прибули до Ірландії. Тобто, в разі запровадження нових правил, вони стосуватимуться всіх українських біженців у країні, а не лише новоприбулих.

Зауважимо, Ірландія ще від 14 березня оновила правила для новоприбулих біженців. Тих українців, які вирішили переїхати до цієї країни після вказаної дати, розміщують у державному помешканні лише на 90 днів. Раніше таке розміщення було безстроковим.

Також українцям в Ірландії було в 5,5 раза скорочено виплати. Тепер новоприбулим громадянам України, які оселилися у безкоштовному державному житлі, виплачують не 220 євро на тиждень, а 38,8 євро на одну дорослу людину. Так, у гривневому еквіваленті допомога була урізана приблизно з 9,2 тис. грн до 1,6 тис. грн. Водночас на дитину виділяється 28,9 євро на тиждень (близько 1,2 тис. грн).

Біженець може претендувати на вищі виплати, якщо виїде з державного житла та самостійно орендує квартиру, кімнату чи будинок.

Українські біженці, які вже перебувають в Ірландії, надалі отримують по 220 євро допомоги на дорослого на тиждень.

До слова, 30 квітня в Польщі змінили закон про допомогу біженцям з України. Передбачено подальше скорочення низки пільг і прив’язування соцвиплат до навчання дітей у польських школах.

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