Одна з країн ЄС від 1 вересня посилила правила в’їзду для українців

Прапор Латвії / © Reuters

Реклама

Латвія від 1 вересня 2025 року запроваджує нові правила перетину кордону для іноземних громадян. Зміни стосуються громадян України, а також осіб з Росії, Бразилії, Швейцарії та інших країн, які не входять до Європейського Союзу, НАТО або Організації європейського економічного розвитку (ОЄЕР).

Про це повідомляє LRT.

За новими вимогами, всі мандрівники повинні подавати онлайн-анкету не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду до Латвії. Це правило стосується як звичайних поїздок, так і транзитних подорожей.

Реклама

В анкеті потрібно вказати основну мету поїздки, точні терміни перебування, маршрут руху та місце проживання. Крім того, система запитує інформацію про службу у державних органах або участь у виборах — як власну, так і членів сім’ї.

Подавати анкету має право лише особисто та людина, яка планує в’їзд до Латвії. На окремий дозвіл чекати не потрібно: після опрацювання анкети підтвердження надсилається автоматично на електронну пошту.

Відсутність заповненої анкети може мати серйозні наслідки. Мандрівника можуть не впустити до країни, а також передбачено штраф у розмірі 2000 євро. Перевірка даних може проводитися не лише на кордоні, а й всередині країни, якщо органи безпеки виявлять потенційні ризики.

Кого стосуються нові правила

Громадян України, зокрема тих, хто має тимчасовий захист або дозвіл на проживання в іншій країні ЄС.

Громадян Росії та Білорусі.

Громадян інших держав, що не входять до ЄС, НАТО або ОЄЕР.

Подати анкету можна на офіційному сайті eta.gov.lv, який відкритий для заповнення від 29 серпня 2025 року. Детальнішу інформацію та інструкції можна знайти на ресурсах латвійського уряду.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща оновила контроль на кордоні: на КПП «Медика» встановили сучасні сканери для перевірки авто, що дозволяє оглядати кілька транспортних засобів одночасно та скорочує черги.