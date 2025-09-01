Одна з країн ЄС відмовила Україні у військових гарантіях

Греція / © Unsplash

Греція не планує надавати Україні військові гарантії безпеки, однак продовжуватиме допомагати Києву дипломатично, гуманітарно та фінансово.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс в інтерв’ю Real News.

Він зазначив, що дипломатична активність останніх тижнів є позитивним сигналом, проте говорити про швидке встановлення стійкого миру ще зарано. За словами міністра, ключовим є не лише ведення переговорів, а й умови, на яких вони відбуваються, а також запропоновані механізми припинення конфлікту.

Герапетрітіс підкреслив, що будь-які рішення щодо гарантій безпеки повинні включати позицію України, а Греція продовжує дотримуватися принципів міжнародного права і засуджує агресивні дії, які порушують Статут ООН.

Міністр пояснив, що країна використовуватиме свій міжнародний авторитет і сильну економіку для підтримки України на дипломатичному рівні, а військова участь у гарантіях безпеки не передбачена.

“Ми можемо діяти ефективно на міжнародній арені завдяки нашим союзам і голосу в міжнародних організаціях”, — додав Герапетрітіс.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.