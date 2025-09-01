- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1062
- Час на прочитання
- 1 хв
Одна з країн ЄС відмовила Україні у військових гарантіях
Греція не надаватиме Україні військові гарантії безпеки, проте продовжить дипломатичну, гуманітарну та фінансову підтримку.
Греція не планує надавати Україні військові гарантії безпеки, однак продовжуватиме допомагати Києву дипломатично, гуманітарно та фінансово.
Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс в інтерв’ю Real News.
Він зазначив, що дипломатична активність останніх тижнів є позитивним сигналом, проте говорити про швидке встановлення стійкого миру ще зарано. За словами міністра, ключовим є не лише ведення переговорів, а й умови, на яких вони відбуваються, а також запропоновані механізми припинення конфлікту.
Герапетрітіс підкреслив, що будь-які рішення щодо гарантій безпеки повинні включати позицію України, а Греція продовжує дотримуватися принципів міжнародного права і засуджує агресивні дії, які порушують Статут ООН.
Міністр пояснив, що країна використовуватиме свій міжнародний авторитет і сильну економіку для підтримки України на дипломатичному рівні, а військова участь у гарантіях безпеки не передбачена.
“Ми можемо діяти ефективно на міжнародній арені завдяки нашим союзам і голосу в міжнародних організаціях”, — додав Герапетрітіс.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.