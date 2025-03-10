Одна з країн ЄС висловила готовність направити миротворців до України

Військова присутність в Україні буде залежати від подальших переговорів і розвитку ситуації.

Після консультацій уряд і парламент Данії ухвалили рішення щодо потенційного розміщення військ у межах миротворчої місії в Україні.

Про це розповіли міністри закордонних справ та оборони Данії Ларс Льокке Расмуссен і Троельс Лунд Поульсен в коментарі журналістам, передає DR.

"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія загалом готова це зробити", – сказав Расмуссен.

Зі свого боку міністр оборони Данії Поульсен підкреслив, що рішення щодо відправлення військ до України буде ухвалено залежно від розвитку подій, а поки що планів немає.

Нагадаємо, уряд Великої Британії в середу, 5 березня, провів переговори з представниками майже 20 країн, зацікавлених в участі в "коаліції добровольців", очолюваній Британією та Францією. Місія коаліції – розгортання миротворчих сил в Україні після укладення мирної угоди.

Читайте також: