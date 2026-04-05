Одна з країн ЄС впроваджує зміни: що треба знати українським біженцям

У Німеччині у квітні цього року запровадять деякі нововведення, які будуть важливими для українських біженців. Йдеться про повноцінний запуск системи біометричного контролю EES в аеропортах та закриття популярної програми бонусів для кредитних карток від Deutsche Kreditbank.

Як повідомляє видання Аusnews.de, до 9 квітня в усіх аеропортах та морських портах Німеччини посилять заходи безпеки через запуск системи в’їзду/виїзду (EES).

Для українців як громадян третьої країни це означає обов’язкову здачу біометрії: відбитків пальців та фото обличчя прямо в терміналі. Система зберігатиме ці дані три роки.

Це призведе до невеликих затримок при перетині кордону через черги.

Окрім того, деякі незручності виникнуть для українців у Німеччині, які користувалися програмою Miles & More, котра дозволяла накопичувати бонуси під час перельотів рейсами авіакомпаній-партнерів (Lufthansa, LOT, Austrian, SWISS тощо).

До 30 квітня всі кредитні картки Deutsche Kreditbank (DKB) перестануть обслуговувати цю програму, яка переходить до Deutsche Bank.

Для продовження накопичення бонусів необхідно відкрити новий рахунок у Deutsche Bank, пройти перевірку кредитоспроможності і аналіз доходів та оформити нову картку Mastercard.

