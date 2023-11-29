Одна з країн ЄС заявила про зростання потоку біженців з України – подробиці

У Литві від листопада 2023 року збільшився потік біженців з України. За останній тиждень листопада до країни ЄС прибули і зареєструвалися 173 громадянина України.

Про це повідомляє Delfi.lt.

Від початку повномасштабної війни до Литви прибуло майже 83 тисячі українських біженців, з яких понад 12 тисяч – діти.

За даними Вільнюського офісу Міжнародної організації з міграції (МОМ) наразі понад 30 тисяч біженці вже повернулися до України..

За даними Держагентства Литви, ще у жовтні реєструвалося 15-17 українців на добу, які прибували до Литви. В від початку листопада середній показник знову зріс до 20-25 осіб на добу.

Найбільше українських біженців осіло у Вільнюсі – 20 тис. осіб, близько 10 тисяч – в Каунасі, ще 6,5 тисячі живуть в Алітусі та Клайпеді.

За даними Державного агентства даних, у Литві працюють 98% повнолітніх українців (майже 55 тисяч людей). Загалом найпопулярніші сфери діяльності такі:

торгівля (продавці, менеджери з продажу, консультанти чи касири) – 4 тисячі українців;

охорона здоров’я (медсестри, психологи, стоматологи, фармацевти) – 3 тисячі людей;

гастрономія (кухарі, кондитери та технологи харчових продуктів і напоїв) – трохи більше 3 тисяч українців.

Дослідження Міжнародної організації з міграції Литви виявило, що кількість українців, які мають намір залишитися в Литві на довший час, зростає. Якщо у перші дні війни українські біженці шукали допомоги з фінансами, житлом та документами, то зараз люди з України найбільше зацікавлені в курсах литовської мови, після яких вони зможуть отримати кваліфіковану роботу.

Раніше ми писали, на які вакансії та зарплати можуть розраховувати українці в Литві без знання мови.

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