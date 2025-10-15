Одна з країн ЄС зменшує підтримку українських біженців: які пільги скасують

Українським біженцям в Латвії зменшать підтримку

Уряд Латвії затвердив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають відмову від деяких заходів фінансової допомоги. Зокрема, будуть скасовані одноразові виплати для початку роботи та самозайнятості, а також безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Міністерство внутрішніх справ пояснює, що потік біженців стабілізувався, а ситуація на ринку праці для українців поступово покращується.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Скорочення фінансування та стабілізація потоку

Міністерство внутрішніх справ Латвії зазначає, що потік громадян України, які прибувають до країни, значно менший, ніж у перші роки війни, хоча щомісяця статус тимчасового захисту реєструють 500-600 осіб. При цьому у 2025 році значно зросла кількість осіб, чий статус тимчасового захисту був анульований через неподання заяви на новий дозвіл на проживання.

На реалізацію плану підтримки у 2025 році Кабінет міністрів виділив 65 млн євро, а у 2026 році фінансування буде скорочено до 39,7 млн євро. З огляду на це, необхідно переглянути кошик заходів підтримки та послуг.

Які пільги скасовуються

Зміни, передбачені законопроєктом, які ще має ухвалити парламент, стосуються кількох важливих сфер, а саме працевлаштування, проїзду, медичного обслуговування та ввезення тварин.

Виплати для працевлаштування

Наразі держава забезпечує українцю, який починає трудову діяльність в Латвії або стає самозайнятою особою, одноразову допомогу у розмірі однієї мінімальної місячної зарплати.

«З огляду на те, що українці беруть участь у латвійському ринку праці та займаються господарською діяльністю, а також наявність інших загальних механізмів підтримки зайнятості, продовження підтримки втратило актуальність,» — вважають у міністерстві.

За даними Міністерства фінансів, у червні цього року в трудових відносинах перебували 9909 українців, і їхня кількість та розмір доходів поступово зростають із 2022 року. Громадяни України при цьому зберігають право на послуги Державного агентства зайнятості в тому ж обсязі, що й громадяни Латвії.

Проїзд та медичні послуги

Раніше українці могли користуватися громадським транспортом безкоштовно для полегшення пересування. Законопроєкт передбачає, що надалі:

громадяни України матимуть такі ж пільги на проїзд, як і інші категорії латвійських пільговиків;

українці не звільнятимуться від пацієнтського внеску в разі отримання медичних послуг;

громадяни України збережуть право на отримання фінансованих державою медичних послуг у тому ж обсязі, що й особи, застраховані в Латвії в рамках державного обов’язкового страхування.

Реєстрація тварин

Згідно з новим законопроєктом, витрати на реєстрацію тварин та дотримання обов’язкових санітарних вимог більше не будуть покриватися для громадян України коштом держави. Це означає, що власники домашніх улюбленців, які перебувають у Латвії під тимчасовим захистом, тепер самостійно нестимуть ці фінансові зобов’язання.

Раніше такі витрати могли бути компенсовані або покриті в рамках пакету підтримки. Тепер же ці кошти більше не виділятимуться з державного бюджету.

