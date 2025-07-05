Одна з країн ЄС змінює правила для українських біженців: за що доведеться платити вдвічі більше

Нідерланди вдвічі піднімуть плату за проживання для українських біженців

Реклама

Міністерка у справах біженців і міграції Нідерландів Мона Кейзер оголосила про плани суттєвого збільшення плати за проживання для українських біженців, які мають роботу або інші доходи. Це рішення спрямоване на зменшення нерівності між працевлаштованими шукачами притулку та біженцями, які не мають роботи.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Обґрунтування нових тарифів

Згідно з новими правилами, починаючи від 1 жовтня, самотній українець, який працює або має інший дохід, платитиме 244,22 євро на місяць за проживання в муніципальному притулку. До цього часу, з липня минулого року, ця сума становила 105 євро.

Реклама

«Збільшення власного внеску буде використано для покриття експлуатаційних витрат притулку, таких як газ, вода, світло», — пояснила мету підвищення плати за проживання міністерка.

Таким чином, частина витрат на утримання центрів для біженців перекладається на тих, хто вже має дохід.

Додаткові витрати

Крім того, дорослі українці, які проживають у притулках з централізованим харчуванням, також сплачуватимуть додатковий внесок за їжу, яку для них готують. Такий кейтеринг тепер обходитиметься у 252,18 євро на місяць. Тобто родина з двох дорослих людей вже через кілька місяців буде витрачати тільки на житло та їжу майже 1000 євро.

Водночас в уряді Нідерландів підкреслюють, що вкрай важливо зберегти умови, коли людям вигідно працювати, а не сидіти на шиї держави. Тому в Положенні про прийом біженців з України зазначено, що ті, хто працює, завжди повинні мати більше грошей, ніж ті, хто отримує лише грошову допомогу від держави.

Реклама

Крім того уряд намагається передбачити можливі складні ситуації. Тому громади матимуть право ухвалювати індивідуальні рішення стосовно окремих осіб чи родин, які зіткнуться з фінансовими труднощами.

Нагадаємо, українців у Британії можуть змусити повертатися додому. Уряд Британії досі не запропонував шляху до постійного проживання у країні, а термін дії їхніх віз добігає кінця.