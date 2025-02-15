Одна з країн Європи готується заборонити поїздки до Росії та Білорусі

Латвія не може дозволити організацію відпочинкових турів та автобусних поїздок до країн, які відкрито загрожують її суверенітету.

Латвійський парламент зробив перший крок до запровадження заборони на туристичні послуги, що передбачають поїздки до Росії та Білорусі. Головною метою такого рішення є мінімізація ризиків порушення прав громадян Латвії у цих країнах та запобігання можливому вербуванню латвійців російськими спецслужбами.

Про це пише Politico.

Законодавці передали до профільного комітету поправки до закону про туризм, які передбачають обмеження для туристичних агентств.

"Поїздки до Росії та Білорусі наразі є питанням безпеки", — заявив депутат від партії "Нова єдність" Гатіс Лієпіньш, який виступив ініціатором заборони.

За його словами, Латвія не може дозволити організацію відпочинкових турів та автобусних поїздок до країн, які відкрито загрожують її суверенітету.

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Лієпіньш також зазначив, що у 2024 році Росія затримала 30 громадян Латвії, а можливості латвійської влади допомагати їм у таких ситуаціях є вкрай обмеженими.

Згідно з новими обмеженнями, заборона поширюватиметься на всіх постачальників туристичних послуг, зареєстрованих у Латвії, і буде частиною ширших санкцій проти Росії та Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно в Україні на фронті загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ із Латвії Едгар Платонов.