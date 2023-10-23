Одна з країн Європи суттєво скоротить підтримку біженців з України – що відомо

Уряд Ірландії планує скоротити програму підтримки українських біженців. Так, безкоштовне розміщення українців, які прибуватимуть до країни, можуть обмежити до 3 місяців. Також в уряді обговорюється скорочення соціальних виплат українцям.

Про це повідомляє The Irish Examiner.

Зазначається, що відповідний документ про скорочення допомоги українцім незабаром подадуть до Кабінету міністрів Ірландії.

У змінах передбачено, що після трьох місяців перебування у державному житлі українцям доведеться шукати квартиру в оренду чи варіанти за схемою "пропозиція житла".

Зміни стосуватимуться лише тих українців, які прибуватимуть до Ірландії.

Так, джерело в уряді повідомило, що обмеження часу на розміщення приведе допомогу з житлом Ірландії у відповідність до інших країн ЄС. Зокрема, в Чехії українські біженці мають право на перебування в державному житлі щонайбільше 150 днів, у Польщі – 120 днів, потім їм треба оплачувати 50% вартості, а після 180 днів – 75%.

Уряд Ірландії також має розглянути питання про скорочення соціальних виплат українцям, але не найближчим часом. Зараз країна виплачує 220 євро на тиждень для біженців з України.

Станом на 5 жовтня виплати отримували 40 995 повнолітніх українців. Також виплачувалася допомога на 20 414 дітей, схвалені 197 заявок про доплату до квартплати. Звіти про доходи свідчать про те, що в Ірландії працюють 15 тисяч українців, найбільше – в секторі гостинності.

Нещодавно в Ірландії вже запровадили зміни правил для українців. Зокрема, від 9 жовтня призупинили право на 7-денну відсутність (впродовж 6 місяців) у готелі, який оплачує держава. Ті, хто залишає готель на тривалий час, ризикують втратити місце.

Прихисток в Ірландії отримали майже 97 тисяч українців, понад 73 тисячам надають державне житло, що обходиться у 1,5 млрд євро на рік. Водночас до країни продовжують прибувати українці – до 200 людей щодня.

Нагадаємо, в Німеччині висловилися про "зависокі" виплати українським біженцям – скандальна заява.

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