Одна з країн Європи заявила, що "ніколи не видасть" чоловіків з України, які втекли від мобілізації

В Австрії заявили, що вони "ніколи не видадуть" ухилянтів з України, які незаконно втекли від мобілізації. Там пояснили, що це вважатиметься "посяганням на їхню незалежність".

Про це пише австрійське видання eXXpress з посиланням на речника Міністерства внутрішніх справ Австрії.

В Австрії заявили, що "ніколи не видадуть ухилянтів з України, які втекли від мобілізації".

"Це було б серйозним посяганням на наш суверенітет, ми ніколи не зробимо цього. Це була б спроба втручання в нашу систему надання притулку і в наш суверенітет, ніхто не може навіть подумати, що Австрія на це піде", - прокоментував речник австрійського МВС.

За даними видання, в Австрії проживає 14 000 українців, придатних до військової служби.

"У нашій країні є 14 000 чоловіків у віці від 18 до 54 років. Вони зареєстровані як біженці - це 28 батальйонів для українських Збройних сил", - зазначає видання.

Також видання під новиною опублікувало опитувальник для своїх читачів, чи повинна Австрія дбати про чоловіків-біженців з України. Більшість читачів вважає, що придатні до служби в армії українці повинні захищати свою країну.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пояснив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок про "непридатність" до мобілізації можуть екстрадувати до України і покарати їх відповідно до законодавства.

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