Одна з країн Європи готує масштабне розширення армії: почне діяти загальний призов

Прапор Литви / © Getty Images

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Литва планує перейти до загального призову на військову службу з 2032 року. Відповідне рішення ухвалила Державна рада з питань оборони, до складу якої входять керівники країни та національної оборонної системи.

Про це повідомляє LRT.

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Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що обрану дату пов’язали з необхідністю підготуватися до збільшення кількості призовників. До 2032 року держава має вкласти кошти в облаштування місць для їхнього розміщення та забезпечити підготовку достатньої кількості інструкторів.

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«Ми вирішили, що загальний призов буде запроваджено з 2032 року», — заявив Науседа після засідання ради.

Він також уточнив, що жінки й надалі зможуть вступати на військову службу добровільно.

Нині литовські збройні сили щороку поповнюють понад 5 тисяч молодих чоловіків. Після переходу до загального призову цей показник, за прогнозом президента, може зрости приблизно до 7,5 тисячі осіб на рік.

Такий розрахунок враховує демографічну ситуацію в країні, а також те, що частина молоді не зможе служити через стан здоров’я.

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Науседа наголосив і на необхідності узгодити підготовку нових призовників із регулярним оновленням військових навичок резервістів. За його словами, обидва напрямки мають розвиватися належним чином.

«Мені здається, що це (впровадження призову з 2032 року. — Ред.) є оптимальним», — зазначив глава держави.

Крім того, Рада національної оборони Литви підтримала розширення можливостей проходження служби. Зокрема, призовникам можуть дозволити здобувати підготовку операторів безпілотників, допомагати Державній прикордонній службі або працювати пожежниками.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Росія випробовує межі п’ятої статті Північноатлантичного договору, здійснюючи провокації та гібридні атаки.

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Ми раніше інформували, що Литва залучає військових до охорони кордону з есклавом Росії Калінінградською областю.

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