ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
444
Час на прочитання
2 хв

Одна з країн Європи посилює правила для отримувачів соціальної допомоги

Передбачено запровадження суворішого контролю за дотриманням умов програми.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Одна з країн Європи посилює правила для отримувачів соціальної допомоги

Прапор Німеччини. / © pixabay.com

Уряд Німеччини планує змінити програму базової соціальної допомоги Bürgergeld. Мета — підвищити вимоги до одержувачів і зменшити зловживання системою. Водночас експерти заспокоюють: більшість тих, хто вже отримує допомогу, продовжать це робити й надалі.

Про це повідомляє Bild.

Насамперед, передбачено запровадження суворішого контролю за дотриманням умов програми. Основні нововведення стосуються таких пунктів:

  • Санкції за відмову від роботи: якщо особа без поважної причини відмовиться від пропозиції працевлаштування, виплати можуть повністю припинити. Хоча подібна норма існувала і раніше, вона майже не застосовувалася через складність юридичного оформлення.

  • Штрафи за нелегальну роботу: планують посилити відповідальність для тих, хто отримує допомогу, але працює неофіційно.

  • Контроль за явкою до центрів зайнятості: за неявку без поважної причини теж передбачено посилення покарань.

  • Обмін даними між установами: соціальні, фінансові та правоохоронні органи отримають спільний доступ до інформації про отримувачів виплат, щоб ефективніше виявляти порушення.

За словами фахівців, більшість запланованих змін носять радше символічний характер. Як зазначила працівниця одного з німецьких центрів зайнятості, на практиці припинити виплати складно: більшість спроб накласти санкції оскаржуються, і виплати продовжуються.

Найсуттєвішою зміною вважають створення централізованої бази даних між державними структурами, що дозволить покращити контроль і уникнути дублювання зусиль різних служб.

Як повідомлялося, Німеччина готується до нової хвилі українських біженців рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie