Одна з країн Європи посилює правила для отримувачів соціальної допомоги

Прапор Німеччини. / © pixabay.com

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Уряд Німеччини планує змінити програму базової соціальної допомоги Bürgergeld. Мета — підвищити вимоги до одержувачів і зменшити зловживання системою. Водночас експерти заспокоюють: більшість тих, хто вже отримує допомогу, продовжать це робити й надалі.

Про це повідомляє Bild.

Насамперед, передбачено запровадження суворішого контролю за дотриманням умов програми. Основні нововведення стосуються таких пунктів:

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Санкції за відмову від роботи: якщо особа без поважної причини відмовиться від пропозиції працевлаштування, виплати можуть повністю припинити. Хоча подібна норма існувала і раніше, вона майже не застосовувалася через складність юридичного оформлення.

Штрафи за нелегальну роботу: планують посилити відповідальність для тих, хто отримує допомогу, але працює неофіційно.

Контроль за явкою до центрів зайнятості: за неявку без поважної причини теж передбачено посилення покарань.

Обмін даними між установами: соціальні, фінансові та правоохоронні органи отримають спільний доступ до інформації про отримувачів виплат, щоб ефективніше виявляти порушення.

За словами фахівців, більшість запланованих змін носять радше символічний характер. Як зазначила працівниця одного з німецьких центрів зайнятості, на практиці припинити виплати складно: більшість спроб накласти санкції оскаржуються, і виплати продовжуються.

Найсуттєвішою зміною вважають створення централізованої бази даних між державними структурами, що дозволить покращити контроль і уникнути дублювання зусиль різних служб.

Як повідомлялося, Німеччина готується до нової хвилі українських біженців рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні.