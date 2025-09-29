Одна з країн Європи терміново викликала на службу резервістів: що відомо

Армія / © Associated Press

У Данії в неділю, 28 вересня, було оголошено терміновий виклик резервістів на службу. Це безпрецедентне для країни рішення ухвалили через інциденти з невідомими дронами в данському повітряному просторі.

Про це пише TV2.

На службу викликали «кілька сотень» військовослужбовців резерву. В повістках прямо зазначено, що причиною є інциденти з дронами, і солдатам доручили з’явитися якомога швидше.

Співрозмовники видання уточнили, що терміновий виклик є частиною підготовки до можливого розгортання резервістів на території Данії. TV2 підкреслює, що такі оперативні виклики у вихідний день є вкрай незвичними для країни.

Хоча офіційна чисельність резерву не розкривається, 2013 року її оцінювали у близько 3000 осіб. Керівник Головної організації персоналу резерву Данії Єспер Шнайдер відмовився коментувати деталі виклику, але зазначив, що резерв регулярно залучається як до тренувань, так і до виконання оперативних завдань.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня і протягом ночі 23 вересня аеропорт данського Копенгагена призупинив роботу через рух невідомих дронів. БпЛА зупинили злети та приземлення майже на чотири години. Безпілотники не збивали. Поліція розпочала розслідування.

Вночі проти 25 вересня у Данії закрили аеропорт через дрони. Тимчасово призупиняло роботу летовище міста Ольборг, що на півночі країни.

Згодом Данія заявила, що стала жертвою «гібридної атаки» після серії активності дронів, які змусили закрити п’ять аеропортів, включно з Копенгагеном.

Міністр оборони країни Трульс Лунд Поульсен назвав це систематичним актом, а прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен відмовилася виключати причетність Росії. Експерти пояснюють, навіщо Москва могла націлитися на далеку країну НАТО, що активно підтримує Україну.