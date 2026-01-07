Одна з країн Євросоюзу допустила відправлення військових до України - подробиці

Миротворці / © ТСН

Реклама

Мадрид розглядає можливість залучення іспанських збройних сил до майбутньої міжнародної миротворчої місії в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час пресконференції у Парижі, пише видання EFE.

За словами Санчеса, Іспанія як впливова європейська держава не залишиться осторонь процесів стабілізації після досягнення домовленостей про припинення вогню. Він підкреслив, що участь Іспанії передбачає не лише гуманітарний внесок у відновлення інфраструктури, а й залучення військових спроможностей у межах миротворчих зусиль.

Реклама

Прем’єр-міністр зазначив, що якщо іспанські військові раніше брали участь у місіях у віддалених регіонах світу, то їхня присутність у Європі для підтримки миру є цілком логічною та необхідною.

Санчес повідомив, що вже наступного понеділка розпочнеться серія переговорів із лідерами більшості парламентських груп, за винятком партії Vox, для узгодження позиції Іспанії щодо внеску у безпеку України. Раніше іспанська влада називала розмови про відправку військових передчасними, проте тепер прем’єр демонструє більш рішучий підхід і вважає 2026 рік потенційним часом для завершення війни.

Він додав, що реалізація цього плану потребуватиме офіційного схвалення Конгресу депутатів Іспанії, а уряд триматиме парламент у курсі всіх домовленостей, щойно вони набудуть конкретних обрисів. Наразі йдеться про підготовку ґрунту для участі Іспанії в міжнародних гарантіях безпеки після завершення активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 6 січня близько 40 світових лідерів і топчиновників ЄС зібралися у Парижі, щоб фіналізувати умови закінчення війни в Україні.

Реклама

Хоча США брали участь у переговорах, остаточну декларацію підписали лише європейські союзники України.