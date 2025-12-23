Одна з найбезпечніших авіакомпаній Європи готова повернутись до України: подробиці

Аеропорт / © iStock

Одна з найбезпечніших авіакомпаній Європи, airBaltic, повідомила про намір повернутися на український ринок і відновити регулярні рейси до та з України, щойно повітряний простір буде відкритим і безпечним.

Про це йдеться у відповіді авіакомпанії на запит Телеграфу.

«Авіакомпанія планує з’єднати Київ та Львів із Ригою (Латвія), надаючи українським мандрівникам безперешкодний доступ до розгалуженої маршрутної мережі airBaltic по всій Європі та за її межами», — йдеться у повідомленні.

Крім того, авіакомпанія має намір відновити польоти з обох міст до Таллінна (Естонія) та Вільнюса (Литва), як тільки будуть отримані всі необхідні дозволи та забезпечена безпека повітряного простору.

Як повідомляється, AirBaltic вже інтегрувала українську мову на офіційний вебсайт, підвищуючи зручність та доступність для україномовних клієнтів.

«AirBaltic залишається відданою справі відновлення регулярних рейсів до та з України, щойно повітряний простір стане відкритим і безпечним», — йдеться у відповіді компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що європейські бюджетні авіакомпанії готуються повернутися до України, але може відбутися лише після підписання мирної угоди та відкриття авіапростору.