Одна з найбільших країн світу змінила умови для біженців з України: хто зможе залишитися ще на три роки

Українські біженці

Канада розширює підтримку для втікачів від війни: українські громадяни, які прибули за екстреною програмою CUAET, отримали додатковий час для легалізації свого статусу. Зокрема, термін подання заявок на подовження дозволів на працевлаштування було офіційно пролонговано до 31 березня 2027 року.

Як повідомила міністерка імміграції Канади Лена Метледж Діаб на урядовому порталі, українці, які прибули за програмою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET), отримають додатковий рік для подання заявки на продовження дозволу на роботу. Продовжити термін дозволу вони зможуть максимум на три роки.

Хто може скористатися

Право на ці умови мають українці та члени їхніх сімей, які:

прибули до Канади не пізніше 31 березня 2024 року;

або отримали дозвіл на в’їзд, але змогли приїхати до 31 грудня 2024 року.

Програма передбачає повернення українців додому

Втім, в канадському уряді наголошують, що ці рішення є тимчасовими, як і сама програма CUAET — приймання заявок завершився 31 березня 2024 року. Це дає українцям змогу працювати та залишатися в безпеці, водночас передбачаючи, що багато з них у майбутньому повернуться додому.

«Поки триває війна Росії проти України, Канада продовжує підтримувати переміщених українців через програму CUAET, у тому числі завдяки цьому продовженню. Програма дозволяє цій групі людей працювати та робити внесок у канадську економіку, поки вони перебувають тут», — зазначила Лена Метледж Діаб.

Що відомо про програму CUAET

Програму CUAET запустили у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Цей механізм екстреного тимчасового в’їзду для українців дозволяв:

отримати багаторазову візу;

тимчасовий відкритий дозвіл на роботу;

перебувати в Канаді до трьох років з пріоритетним розглядом;

легально працювати, навчатися та користуватися соцпідтримкою.

Відтоді Канада впровадила низку імміграційних механізмів підтримки. Зокрема, у 2023 році з’явилася можливість отримання постійного місця проживання для українців, які мають родичів у Канаді.

Також нещодавно влада спростила правила продовження перебування для тих, хто вже подав заявку на постійне проживання і очікує рішення.

Нагадаємо, тимчасовий захист українців у Європі можуть подовжити до 2028 року. Єврокомісія проводить консультації з державами-членами щодо можливих варіантів нового легального статусу для українських біженців.

