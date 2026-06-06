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Одна з найбільших країн ЄС хоче запровадити обмеження для чоловіків з України
Шведський урядовець вважає, що Європа повинна враховувати потреби України у людських ресурсах для оборони від російської агресії.
Міністр міграції Швеції Юган Форсселль запропонував позбавити права на тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу українських чоловіків призовного віку, які лише планують звернутися по притулок.
Його заяву цитує видання The Guardian.
За словами шведського урядовця, Європа повинна й надалі підтримувати українців, які рятуються від війни, однак водночас має враховувати потреби України у людських ресурсах для оборони від російської агресії.
«Для нас є важливим забезпечити українців захистом, але водночас війну потрібно вести і перемагати. Щоб це сталося, необхідно, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали», — наголосив Форсселль.
Водночас міністр уточнив, що запропоновані обмеження не повинні поширюватися на українців, які вже отримали статус тимчасового захисту в ЄС. Йдеться лише про новоприбулих чоловіків призовного віку, які в майбутньому звертатимуться за таким статусом.
Пропозицію Швеції обговорили міністри країн Євросоюзу під час зустрічі в Люксембурзі. Остаточне рішення щодо можливих змін до механізму тимчасового захисту має запропонувати Європейська комісія, після чого його повинні схвалити держави-члени ЄС.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Євросоюз активував Директиву про тимчасовий захист, яка дозволила мільйонам українців отримати право на проживання, працевлаштування та соціальну підтримку в країнах ЄС.
За даними Євростату, наразі під дією цієї програми перебувають понад 4,33 мільйона громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.
Українські чоловіки в ЄС — останні новини
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українських чоловіків призовного віку можуть позбавити права на автоматичне отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Таку можливість обговорюють міністри внутрішніх справ держав ЄС.
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