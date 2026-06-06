Одна з найбільших країн ЄС хоче запровадити обмеження для чоловіків з України

Українські біженці в ЄС / © ТСН

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Міністр міграції Швеції Юган Форсселль запропонував позбавити права на тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу українських чоловіків призовного віку, які лише планують звернутися по притулок.

Його заяву цитує видання The Guardian.

За словами шведського урядовця, Європа повинна й надалі підтримувати українців, які рятуються від війни, однак водночас має враховувати потреби України у людських ресурсах для оборони від російської агресії.

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«Для нас є важливим забезпечити українців захистом, але водночас війну потрібно вести і перемагати. Щоб це сталося, необхідно, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали», — наголосив Форсселль.

Водночас міністр уточнив, що запропоновані обмеження не повинні поширюватися на українців, які вже отримали статус тимчасового захисту в ЄС. Йдеться лише про новоприбулих чоловіків призовного віку, які в майбутньому звертатимуться за таким статусом.

Пропозицію Швеції обговорили міністри країн Євросоюзу під час зустрічі в Люксембурзі. Остаточне рішення щодо можливих змін до механізму тимчасового захисту має запропонувати Європейська комісія, після чого його повинні схвалити держави-члени ЄС.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Євросоюз активував Директиву про тимчасовий захист, яка дозволила мільйонам українців отримати право на проживання, працевлаштування та соціальну підтримку в країнах ЄС.

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За даними Євростату, наразі під дією цієї програми перебувають понад 4,33 мільйона громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Українські чоловіки в ЄС — останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українських чоловіків призовного віку можуть позбавити права на автоматичне отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Таку можливість обговорюють міністри внутрішніх справ держав ЄС.

Чоловіки, які перетнули кордон нелегально — зокрема через річку Тиса — з великою ймовірністю будуть депортовані назад до України. Ключовим критерієм стане наявність або відсутність відмітки про перетин державного кордону в паспорті.

Україна та Іспанія підписали імплементаційний протокол до угоди про реадмісію. Документ визначає механізми ідентифікації та безпечного повернення людей, які порушили правила перебування.

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