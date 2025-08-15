Одна з найменших країн може зникнути з мапи світу до 2050 року: що їй загрожує

Тувалу / © The Guardian

Невелика острівна держава Тувалу у Тихому океані може назавжди змінити карту світу, оскільки зіткнулася з серйозною кліматичною катастрофою. Населення країни готується до масової міграції, аби врятувати своє життя, культуру та національну ідентичність.

Про це пише медіа RMF24.

Тувалу наразі є домівкою для близько 11 тисяч людей, і це офіційно одна з найменших країн на планеті. За сучасних умов, коли сильне підвищення рівня океану загрожує існуванню їхньої території, її називають також однією з найвразливіших країн на землі.

Тувалу складається лише з дев’яти коралових атолів загальною площею близько 26 кілометрів квадратних. Водночас головний острів країни Фунафуті височіє лише на 50 сантиметрів над рівнем моря. Це означає те, що навіть помірні шторми або вищі припливи здатні спричинити масштабні затоплення.

Прогнози дослідників невтішні

Вчені б’ють на сполох: упродовж останніх 30 років рівень води навколо Тувалу підіймається значними темпами. За цей час він піднявся на 15 сантиметрів, і це у півтора раза швидші темпи, аніж демонструє середній світовий показник.

Прогнози дослідників невтішні: вже до 2050 року острів накриє вода. Так, до того часу понад половина столиці опиниться під водою.

До кінця століття, за прогнозами науковців, до 95% території, яку зараз охоплює Тувалу, може бути повністю затопленою внаслідок стрімкого зростання рівня води в океані.

Підготовка безпрецедентної евакуації

Отримавши попередження від науковців, влада Тувалу розпочала масштабну операцію з планової міграції всього населення країни. 2023 року уряд підписав новаторський Договір про союз Фалепілі з Австралією. Він передбачає, що 280 громадян Тувалу на рік можуть отримувати постійну посвідку на проживання на континенті.

Стривожені катастрофою, що наближається, громадяни вже до липня 2025 року подали понад 8700 заявок. Це — 82% населення всієї держави.

Передбачається, що ці люди отримають право працювати, здобувати освіту та медичну допомогу в Австралії як громадяни цієї країни, повідомляє видання NHK.

У випадку, якщо ця тенденція збережеться, вже за чотири роки все населення Тувалу буде змушене покинути країну.

«Це буде перший випадок у світовій історії, коли ціла нація буде змушена покинути свою територію через зміну клімату», — пише видання.

Раніше ТСН.ua повідомляв про те, що за декілька років погода кине людям екстремальний виклик. Вже від 2028 року «кліматичні гойдалки» на всій планеті стануть нестримнішими та жорстокішими. На людство чекають пекельні посухи, вселенські повені та шокувальні перепади температур.