Одна з найменших країн зникає з карти: що сталося з державою з 12 тисячами жителів

Наоеро. Фото: U.S. Department of Energy’s Atmospheric Radiation Measurement Program

Реклама

Тихоокеанська острівна держава Науру офіційно отримала нову назву — Республіка Наоеро. Так країна повернулася до традиційного найменування, яке відповідає написанню та вимові національною мовою.

Про це повідомило видання The Guardian.

Реклама

Разом із назвою зміниться й міжнародний код держави — замість NRU використовуватимуть NRO. Жителів країни відтепер називатимуть деї-Наоеро, а не науруанцями.

Реклама

Як пояснює уряд, назва «Науру» закріпилася за островом на міжнародному рівні переважно через те, що традиційне «Наоеро» іноземцям було складніше вимовляти. Водночас саме ця назва протягом тривалого часу залишалася частиною місцевої ідентичності та використовувалася всередині країни.

Президент Девід Адеанг ще у січні запропонував парламенту відповідні зміни, заявивши, що повернення назви Наоеро має краще відображати національну спадщину, мову та ідентичність. Законодавці підтримали конституційну поправку у двох необхідних турах голосування.

Спочатку влада планувала винести питання на референдум. Однак після обговорень парламент вирішив, що загальнонаціональне голосування не потрібне. В уряді наголосили, що назва Наоеро фактично ніколи не зникала: її використовують місцеві жителі, вона присутня на державному гербі та допускається Конституцією.

«Хоча референдум має на меті визначити волю народу, ім’я Наоеро ніколи не було втрачено, а радше чекало на повне визнання», — заявили в уряді.

Реклама

Зміна назви також торкнеться державної символіки та позначень, зокрема національних літаків і кораблів. Влада вже звернулася до інших держав та міжнародних організацій із проханням використовувати нову назву. На сайті Організації Об’єднаних Націй країна вже зазначена як Республіка Наоеро.

Що відомо про Наоеро

У країні живуть близько 12 тисяч людей. Це одна з найменших держав світу за чисельністю населення.

Острів свого часу був колонією Німеччини, а згодом перебував під управлінням Австралії. Незалежною республікою держава стала 1968 року.

У 1970-х роках значні прибутки Наоеро приносив видобуток фосфатів, однак після занепаду цієї галузі країна у 1990-х опинилася на межі економічної кризи. Нині острів також перебуває під серйозною загрозою через підвищення рівня моря, спричинене зміною клімату.

Реклама

За словами Адеанга, повернення традиційної назви має стати «початком оновлення національної гордості». Наоеро приєдналася до держав, які в останні десятиліття відмовилися від назв, пов’язаних із колоніальним минулим. Зокрема, 2018 року африканський Свазіленд став Есватіні.

Нагадаємо, двоє людей у капюшонах вдерлися до музею Ренуара у Франції та почали зрізати картини просто з рам. Утекти з усією здобиччю їм не вдалося.

Новини партнерів

Новини партнерів