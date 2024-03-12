Одна з найпотужніших атак: Хезболла випустила по Ізраїлю близько 100 ракет

У вівторок вранці, 12 березня, бойове угруповання Хезболла випустило понад 100 ракет по півночі Ізраїлю.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на ізраїльських військових.

Зазначається, що це був один із найсильніших обстрілів за кілька місяців транскордонних ударів. Видання пише, нібито це викликає побоювання, що війна в Газі може поширитися на інший фронт.

Невідомо, скільки ракет впало або було перехоплено ізраїльською системою ППО. Збройні сили Ізраїлю ( ЦАХАЛ) заявили, що їхні винищувачі у відповідь завдали ударів по низці об'єктів, пов'язаних з Хезболлою в Лівані.

Тим часом, Times of Israel пише, що спочатку Хезболла випустила приблизно 70 ракет по Голанських висотах із території Лівану, а потім - ще 30.

Зазначається, що бойовики взяли на себе відповідальність за ці обстріли та заявили, що випустила понад 100 ракет по двох ізраїльських військових базах на Голанських висотах.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить наступ у Газі. Зокрема, у місті Рафак, попри дедалі сильніший міжнародний тиск.

Крім того, політик натякнув на швидке закінчення війни проти ХАМАС. Прем'єр вважає, що військова операція проти бойовиків у Секторі Гази може закінчитись приблизно через місяць або два.

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