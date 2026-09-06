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Дата публікації
Категорія
Світ
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Одна з найсухіших пустель світу раптово вкрилася снігом: NASA показало кадри, що вражають (фото)

Пустелю Атакама в Чилі після серії рідкісних зимових штормів накрило снігом майже до узбережжя Тихого океану, а масштаби аномалії зафіксували супутники NASA.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сніг в пустелі

Сніг в пустелі / © NASA

Одна з найсухіших пустель планети — Атакама на півночі Чилі — у серпні 2026 року частково вкрилася снігом після серії потужних зимових штормів.

Про незвичайне природне явище повідомляє NASA Earth Observatory. Супутникові знімки показали, як за лічені дні звичний сухий ландшафт змінився майже до невпізнаваності.

Супутники Landsat 8 і Landsat 9 зафіксували стан регіону 6 та 14 серпня. На пізніших кадрах значні території поблизу плато Чахнантор уже були вкриті снігом. 19 серпня супутник Terra зафіксував ще масштабніший сніговий покрив: він простягнувся від Анд через надзвичайно посушливу центральну частину Атаками майже до узбережжя Тихого океану на південь від Антофагасти.

Одна з найсухіших пустель світу раптово вкрилася снігом: NASA показало кадри, що вражають (фото) (3 фото)

Сніг в пустелі_1 / © NASA

© NASA

Сніг в пустелі_2 / © NASA

© NASA

Сніг в пустелі_3 / © NASA

© NASA

Сніг у Атакамі не є абсолютно безпрецедентним — подібні явища спостерігали, зокрема, 2011-го та 2025 року. Однак цього разу вчених здивувала саме площа, охоплена опадами.

Негода навіть вплинула на роботу одного з найпотужніших радіотелескопів світу — комплексу ALMA. Через сильний сніг і вітер роботу обсерваторії тимчасово призупинили, а антени перевели у захисний режим.

Чому в пустелі випав сніг

За даними NASA, причиною стала незвичайна атмосферна конфігурація — так званий відсічений циклон, тобто область низького тиску, яка відокремилася від струменевої течії. Поєднання цієї системи з вологою з боку океану принесло опади на надзвичайно велику територію.

У деяких районах випав не сніг, а сильний дощ. У прибережному місті Тальталь за три дні зафіксували майже 40 мм опадів — приблизно у десять разів більше за середню річну норму. Зливи спричинили раптові паводки та селеві потоки: постраждали тисячі людей, сотні будинків зазнали значних пошкоджень.

Науковці також пов’язують аномально вологу зиму в частині Чилі з посиленням Ель-Ніньйо, яке змінює атмосферну циркуляцію над Тихим океаном.

Раніше стало відомо, чому в пустелі після заходу сонця стрімко падає температура

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