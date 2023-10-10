Одна з російських ПВК виявилася тіньовою армією ГРУ — розслідування

Російська так звана приватна військова компанія "Редут", бійці якої брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну і безпосередньо у боях на Київщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині – є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

Про це йдеться в розслідуванні проєктів Радіо Свобода "Схеми" та "Система".

ПВК "Редут" і ГРУ: який зв'язок

Вороже угрупування є прихованою системою рекрутингу найманців для російської військової розвідки. Водночас сама ПВК "офіційно" позиціонує себе як "добровольчий" підрозділ.

Зв’язок з російською розвідкою доводять внутрішні документи "ПВК "Редут", в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ. Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів "Редуту" – "Вовків". Також, журналісти знайшли довідку, видану одному з військових, де зазначена військова частина, яка, згідно з аналізом журналістів, входить у склад іншої в/ч – 21208. А вона є частиною спецпризначенців ГРУ ГШ, який воює в Україні з 2015 року.

Також щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу "Редуту" "Вовки" є колишніми або чинними співробітниками ГРУ – у російських базах даних зазначена військова розвідка або ж пов’язані із нею в/ч як місце їхньої роботи та проживання.

Де розташована база ПВК "Редут"

Декілька "редутівців", які в 2022 році потрапили в український полон, а згодом були засуджені за катування жителів Харківщини, розповіли, що їхали служити в 16-ту бригаду спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії. База цієї бригади – "Тригуляй" – знаходиться під Тамбовом, там же бійці "Редуту" тренуються перед відправкою в Україну, йдеться у розслідуванні.

Хто керує "Редутом"

За словами полонених окупантів з "Редуту", безпосередньо віддавав накази шукати "атовців" та інших проукраїнських активістів на Харківщині військовий із позивним "Амур". Він же проводив допити затриманих мешканців. За катування одного з них четверо російських військових отримали вирок. "Редутівці" називають "Амура" "куратором від ГРУ". Ідентифікувати його наразі не вдалось.

У розслідуванні також йдеться про полковника Олексія Кондратьєва – як одного з основних кураторів так званого "добровольчого корпусу" за лінією ГРУ, куди входять і "редутівці", та генерал-лейтенанта і заступника голови російської розвідки Володимира Алєксєєва – як головного ініціатора створення цієї так званої "ПВК".

За набір найманців у так звані "приватні військові компанії" і "добровольчі формування" відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов – йдеться у розслідуванні. У витоку бази російської податкової служби зазначено, що у 2021 році Дроздов отримував дохід у Військовій академії генерального штабу ЗС РФ. А в 2023 році обійняв посаду т.в.о. начальника 2-го управління Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ. Ця структура відповідає за організацію призову і комплектацію військ. Дроздов – один із учасників нарад комітету Ради Федерації з оборони та безпеки.

Де ПВК "Редут" воювала в Україні

У розслідуванні зазначається, що було встановлено два десятки підрозділів у складі системи "Редут".

"Вояки" такої російської тіньової армії державних найманців брали участь безпосередньо у боях в Україні у Київській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Деякі ці загарбники були засуджені за скоєння воєнних злочинів.

За допомогою аналізу внутрішніх документів, сотень сторінок російських військових у соцмережах, даних із закритих російських баз та супутникових знімків території України, журналісти також змогли встановити шлях цього формування територією України після 24 лютого: частина "редутівців" брали участь у бойових діях на Київщині, згодом на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Агенти ГРУ в Україні

В Україні до 15 років ув’язнення засудили агента Головного розвідуправління Росії, який діяв у Дніпрі під прикриттям волонтерського фонду, а насправді збирав розвіддані про Сили оборони.

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