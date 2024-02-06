"Одна з убитих була повністю гола": свідки розповіли нові подробиці про напад бойовиків ХАМАСу

В Ізраїлі свідки жорстокий терористичних дій ХАМАС продовжують ділитися спогадами про напад бойовиків.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, один зі свідків - співробітник служби екстреного реагування Zaka Симха Грейніманн. Він згадує, що терористи знущалися з жінки - в її жіночих органах були цвяхи та різні предмети.

Чоловік був викликаний на південь Ізраїлю 7 жовтня, щоб допомогти “збирати тіла та частини тіл”. Цього тижня він розповів про свій досвід у ході виступу у Берліні. За його словами, одна з убитих жінок була повністю гола, а обличчя неможливо було впізнати, настільки воно було понівечене.

Співробітники Zaka, ізраїльської волонтерської організації, яка надає допомогу в кризових ситуаціях по всьому світу, одними з перших стали свідками звірств, здійснених терористами ХАМАС.

Нагадаємо, що голова турецької розвідки зустрівся із лідером ХАМАС.

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