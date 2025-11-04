Українські біженці / © ТСН.ua

Ірландський уряд ухвалив рішення скоротити термін перебування новоприбулих українців у державному житлі — із 90 до 30 днів.

Про це повідомляє ірландська телерадіокомпанія RTE.

За даними уряду, нинішні темпи прибуття українців — близько 50 осіб на день — загрожують вичерпанням усіх наявних місць для розміщення вже до кінця листопада.

Крім скорочення термінів, влада також планує запровадити щотижневі фінансові внески за проживання для тих українців, які вже працюють.

Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаген повідомив, що механізм оплати розробляють спільно з міністром-держсекретарем Колмом Брофі. Його представлять керівним партіям у найближчі тижні, після чого документ передадуть на затвердження уряду.

За попередніми розрахунками, сума внеску становитиме від €15 до €238 на тиждень (приблизно від 726 до 11 500 грн) залежно від рівня доходів.

“Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції і вважаємо їх доречними”, — зазначив О’Каллаген.

Як повідомляє RTE, потік українців до Ірландії останнім часом зріс після того, як в Україні змінили закон, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років залишати країну під час воєнного стану.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що уряд Ірландії зазначав про можливість значно збільшити фінансову допомогу біженцям, які добровільно погодяться повернутися додому. Родини зможуть отримати до 10 тис. євро, а такий крок має розвантажити перевантажену міграційну систему країни.