Одна з європейських країн включила США до списку загроз: у чому причина
Військова розвідка Данії нагадала, що американський президент Дональд Трамп неодноразово оголошував про бажання взяти під контроль Гренландію та не виключив застосування військової сили.
За адміністрації президента Дональда Трампа США використовують свою економічну й технологічну потужність як інструмент впливу навіть щодо союзників та партнерів, тому становлять потенційну загрозу, зокрема через свої претензії на Гренландію.
Про це йдеться у щорічному звіті військової розвідки Данії, який було опубліковано в середу, 10 грудня.
«Сполучені Штати використовують економічну міць, зокрема погрози запровадження високих мит, для нав’язування своєї волі і більше не виключають застосування військової сили навіть проти союзників», — йдеться у звіті.
У данській розвідці наголосили на зростанні інтересу США до Арктики, нагадавши, що Трамп неодноразово оголошував про бажання взяти під контроль Гренландію та не виключив застосування військової сили для досягнення цієї мети.
У звіті назвали не менш серйозними загрозами для Європи загалом, і Данії зокрема, РФ і Китай, які також хочуть відігравати важливішу роль в Арктиці.
Данські розвідники зазначили, що Росія продовжує нарощувати озброєння, а Китай працює над тим, щоб мати можливість плавати в регіоні на підводних і надводних кораблях. Водночас у звіті припускають, що Москва допомагатиме Пекіну реалізувати ці наміри, а натомість отримуватиме від нього підтримку у війні проти України.
Данська розвідка вважає, що російський ВПК найближчими роками все ще вироблятиме більше, ніж європейський, але ресурси РФ 2026 року, як і раніше, ймовірно, будуть спрямовані на ведення війни в Україні.
Одночасно путінський режим, який перебуває у конфлікті з НАТО, нарощуватиме гібридні та кібератаки, щоб отримати переваги на випадок війни з країнами Альянсу. Цьому сприяє і «невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи», вважають данські спецслужби.
Нагадаємо, нещодавно США оприлюднили нову стратегію національної безпеки: ключовими пріоритетами стали «дружба з РФ» та верховенство інтересів Америки.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде порівняв заклики «врятувати» Європу від «цивілізаційного колапсу», які фігурують в оновленій стратегії нацбезпеки США, з пропагандистськими заявами Росії.
Польський прем’єр-міністр Дональд Туск, коментуючи стратегію національної безпеки США, заявив, що Європа є союзником, а не ворогом Америки, закликавши американців дотримуватися цього принципу.