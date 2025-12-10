Одна з європейських країн включила США до списку загроз: у чому причина

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

За адміністрації президента Дональда Трампа США використовують свою економічну й технологічну потужність як інструмент впливу навіть щодо союзників та партнерів, тому становлять потенційну загрозу, зокрема через свої претензії на Гренландію.

Про це йдеться у щорічному звіті військової розвідки Данії, який було опубліковано в середу, 10 грудня.

«Сполучені Штати використовують економічну міць, зокрема погрози запровадження високих мит, для нав’язування своєї волі і більше не виключають застосування військової сили навіть проти союзників», — йдеться у звіті.

У данській розвідці наголосили на зростанні інтересу США до Арктики, нагадавши, що Трамп неодноразово оголошував про бажання взяти під контроль Гренландію та не виключив застосування військової сили для досягнення цієї мети.

У звіті назвали не менш серйозними загрозами для Європи загалом, і Данії зокрема, РФ і Китай, які також хочуть відігравати важливішу роль в Арктиці.

Данські розвідники зазначили, що Росія продовжує нарощувати озброєння, а Китай працює над тим, щоб мати можливість плавати в регіоні на підводних і надводних кораблях. Водночас у звіті припускають, що Москва допомагатиме Пекіну реалізувати ці наміри, а натомість отримуватиме від нього підтримку у війні проти України.

Данська розвідка вважає, що російський ВПК найближчими роками все ще вироблятиме більше, ніж європейський, але ресурси РФ 2026 року, як і раніше, ймовірно, будуть спрямовані на ведення війни в Україні.

Одночасно путінський режим, який перебуває у конфлікті з НАТО, нарощуватиме гібридні та кібератаки, щоб отримати переваги на випадок війни з країнами Альянсу. Цьому сприяє і «невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи», вважають данські спецслужби.

Нагадаємо, нещодавно США оприлюднили нову стратегію національної безпеки: ключовими пріоритетами стали «дружба з РФ» та верховенство інтересів Америки.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде порівняв заклики «врятувати» Європу від «цивілізаційного колапсу», які фігурують в оновленій стратегії нацбезпеки США, з пропагандистськими заявами Росії.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск, коментуючи стратегію національної безпеки США, заявив, що Європа є союзником, а не ворогом Америки, закликавши американців дотримуватися цього принципу.