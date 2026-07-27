Одна з європейських країн закриває безвіз для росіян і білорусів: стала відома дата

Паспорт РФ / © unian.net

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З 1 листопада 2026 року громадянам Росії та Білорусі буде потрібна віза для в’їзду до Чорногорії.

Відповідні зміни до візового режиму уряд країни затвердив 23 липня.

Рішення ухвалили в межах приведення візової політики Чорногорії у відповідність до правил Європейського Союзу.

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У Міністерстві закордонних справ Чорногорії заявили, що працюють над спрощенням процедури отримання віз. Заяви можна буде подавати не лише через дипломатичні представництва та консульства, а й у візових центрах VFS Global.

Такий центр уже працює в Росії. У Білорусі його планують відкрити найближчим часом.

Чорногорія також створює нову візову інформаційну систему, сумісну із системами ЄС і стандартами безпеки Шенгенської зони. Надалі країна планує запровадити електронні візи, щоб заяви можна було подавати онлайн.

Уряд Чорногорії пояснив зміни виконанням зобов’язань на шляху до членства в Євросоюзі.

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Раніше повідомлялось, що Естонія планує закрити всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ у разі загрози національній безпеці. Наразі ситуація там не дає підстав для його закриття.

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