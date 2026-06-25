"Однаково будемо разом": Лукашенко зробив нову заяву про Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних зборів РФ Валентиною Матвієнко заявив, що народи Білорусі, України та Росії в майбутньому нібито відновлять тісні відносини.

Про це стало відомо із трансляції зустрічі Лукашенко і Матвієнко 25 червня у Мінську в межах заходів XIII Форуму регіонів Росії та Білорусі.

Під час розмови з Матвієнко, яка очолює верхню палату російського парламенту, Лукашенко наголосив, що, на його думку, історичні та родинні зв’язки між народами неможливо зруйнувати.

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«Я впевнений, і про це нещодавно говорив представникам Зеленського, що наші народи все одно будуть разом. Рано чи пізно ми все одно будемо разом», — сказав Лукашенко.

За його словами, попри війну та політичне протистояння, між людьми залишаються численні особисті та сімейні зв’язки.

«Ваші рідні поховані в Україні. Ви сьогодні працюєте на благо не тільки Росії, а й Білорусі. І не проти тієї ж України. Як це все розірвати? Це неможливо», — заявив він.

Лукашенко також висловив переконання, що після завершення нинішньої кризи відносини між країнами можуть бути відновлені.

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«Наші люди там живуть. Завжди разом жили і дружили, і будуть дружити. Мине певний час, ми наведемо лад у своїх головах і налагодимо наші відносини. Я в цьому абсолютно переконаний», — сказав він.

Наприкінці Лукашенко звернувся до Матвієнко із запевненням, що Білорусь нібито готова сприяти відновленню відносин з Україною.

«У цьому плані ви можете розраховувати на Білорусь», — підсумував Лукашенко.

Варто зазначити, що заяви пролунали під час зустрічі з Валентиною Матвієнко — головою Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, яка є верхньою палатою російського парламенту.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року Білорусь надала свою територію для розміщення та переміщення російських військ, які брали участь у наступі на Україну. Водночас офіційний Мінськ продовжує заперечувати безпосередню участь білоруської армії у війні.

А днями у Білорусі припинили роботу російські системи, які використовували для атак на Україну. Протягом останніх трьох діб російські ударні БпЛА не фіксувалися вздовж білорусько-українського кордону, проте раніше такі маршрути активно використовувалися під час атак на Україну.

Нагадаємо, що 19 червня Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові, щоби той негайно припинив допомагати Росії. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

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