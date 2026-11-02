"Одне з найбільших весіль в історії": у Китаї наречений-сирота запросив на свято незнайомців з мережі

Місцеві ЗМІ називають подію "весіллям століття" / © скриншот з відео

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24-річний Сяо Сяо Сюй з міста Чжаотун у провінції Юньнан у Китаї, який рано втратив батьків, боявся, що на його весілля ніхто не прийде. Тому він у відчаї вирішив запросити людей із інтернету, які радо відгукнулися і масово прийшли розділити з ним щасливий день.

Про це пише The Indian Express.

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Молодий чоловік опублікував відео у мережі, в якому розповів, що його батько помер, коли йому було всього три роки. Мати згодом вийшла заміж вдруге, а його з братом залишила піклуватися одне про одного.

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У Сяо було мало родичів, які могли б прийти на весілля. Гроші на саме свято чоловік заощаджував, важко працюючи тривалий час. Тому він вирішив, що його щасливий день має бути насиченим і радісним.

Користувачі соцмереж відреагували миттєво. Вони прийшли не просто заради безплатного весільного бенкету, а й принесли з собою все необхідне для великого весілля. За інформацією NDTV, чимало кухарів відгукнулися й прийшли, щоб готувати для гостей абсолютно безплатно.

Також на весілля прибули люди, які організували цілий автопарк весільних автомобілів для молодят. Частина інтернет-користувачів відгукнулась прикрашати будинок молодят. Дехто навіть приніс продукти й роздавав солодощі з нагоди свята.

"Щирість цього чоловіка у поєднанні з добротою незнайомців перетворила це свято на "весілля століття" у маленькому селі", — пишуть ЗМІ.

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Люди у соцмережах також зворушливо відреагували на кадри з весілля. Вони масово бажали молодятам щастя і дякували небайдужим, які знайшли час і можливості, щоб підтримати Сяо.

Наразі точно невідомо, скільки людей взяли участь у весільних святкуваннях. Однак у мережі вже охрестили це свято "одним з найбільших весіль у Китаї", яке вдалося організувати попри те, що пара зовсім не мала стільки коштів.

Нагадаємо, що жителька Великої Британії вирішила не скасовувати масштабне свято після того, як коханий раптово кинув її за тиждень до події. Замість традиційної церемонії весілля вона влаштувала розкішну вечірку в Італії.

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