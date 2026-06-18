Одне з найвідоміших дерев Європи загинуло: що відомо про дуб Робін Гуда

Стародавній дуб Робін Гуда / © The Independet

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У Шервудському лісі загинув знаменитий дуб Major Oak, який вважають одним із найстаріших і найвідоміших дерев Європи. За легендами, саме біля нього міг переховуватися Робін Гуд.

Про це повідомляє The Independent.

Дерево, якому було понад 1000 років, цього року не вкрилося листям. Загибель дуба підтвердило Королівське товариство охорони птахів.

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“Те, що дерево цього року не дало листя, дуже засмучує всіх”, — заявила представниця RSPB Голлі Дрейк.

Історична листівка із зображенням відвідувачів, що стоять навколо та всередині Великого дуба. / © The Independet

Точної причини загибелі дерева фахівці не називають. Водночас на його стан могли вплинути кілька спекотних і посушливих сезонів, а також ущільнення ґрунту через велику кількість туристів. Через це до коріння гірше потрапляла вода.

Major Oak протягом понад 200 років був однією з головних пам’яток Шервудського лісу. Його крона сягала близько 28 метрів, а масивні гілки підтримували спеціальними конструкціями.

Попри загибель, дуб залишиться стояти в центрі Шервудського лісу як природний пам’ятник і частина легенди про Робін Гуда. У RSPB зазначають, що дерево й після смерті продовжить підтримувати екосистему лісу.

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