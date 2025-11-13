Європейське медіа відмовилося публікувати повну версію інтерв’ю Лаврова: що він наговорив

Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Одне з провідних італійських видань, газета Corriere della Sera, потрапило в центр уваги після того, як відмовилося оприлюднювати значну частину інтерв’ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Причиною стало те, що відповіді російського міністра містили велику кількість суперечливих тверджень та пропагандистських висловлювань, які могли ввести читачів в оману.

Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

Як відомо, журналісти газети опублікували лише близько третини від загального обсягу матеріалу (три сторінки з десяти). У російському відомстві заявили, що їм «пояснили», що слова Лаврова «містять багато суперечливих тверджень, які вимагають перевірки фактів або додаткових роз’яснень, публікація яких призвела б до перевищення розумних обсягів».

Реклама

Відмова від пропаганди

Ті кілька відповідей, які таки були оприлюднені Corriere della Sera (зокрема, щодо вимог РФ до припинення війни та зустрічі Путіна і Трампа), супроводжувалися окремими поясненнями та примітками журналістів. Видання вдалося до цього кроку, щоб відокремити слова Лаврова від реальних фактів і запобігти поширенню російської пропаганди.

МЗС РФ назвало рішення італійського ЗМІ «кричущою цензурою» і звинуватило видання у тому, що воно не доносить італійським громадянам «об’єктивну інформацію» про ситуацію навколо України.

Російська сторона також зазначила, що звернулася до газети з проханням оприлюднити повну версію інтерв’ю хоча б на сайті, але редакція Corriere della Sera відмовила пропагандистам.

Читайте також Лавров зробив низку заяв про Зеленського та завершення війни

Що не опублікувала італійська газета

МЗС РФ оприлюднило повну версію інтерв’ю самостійно. Серед пропагандистських тез Лаврова, які італійське видання вирішило не публікувати, були:

Реклама

Твердження, що так звана «СВО» є нібито «операцією з порятунку життів мільйонів людей» від «київської хунти», яка «хоче їх винищити».

Заяви про те, що українські міста нібито знищують «західняки», а ЗС РФ «бережуть людей» (як цивільних, так і військових).

Звинувачення на адресу Європи, яка нібито не зацікавлена у завершенні війни, оскільки європейським урядам потрібно «відвернути увагу» свого електорату від внутрішніх проблем.

Нагадаємо, Російська Федерація надалі готується до саміту в угорському Будапешті, який нібито «чи то переніс, чи то скасував» президент США Дональд Трамп.

Також Голова МЗС РФ учергове назвав президента України Володимира Зеленського «нацистом». Крім цього, він знову заявив про «умови, необхідні для регулювання конфлікту».