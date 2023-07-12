“Одного разу в Голлівуді”: реальна історія вбивці Чарльза Менсона

Він надихався піснями гурту “The Beatles” і своїми злочинами ознаменував смерть епохи “миру та любові”.

Чарльз Менсон, який організував серію жахливих вбивств, скоєних його “Сім’єю” молодих помічниць у Лос-Анджелесі впродовж знаменного літа 1969 року, помер у віці 83 років 19 листопада 2017 року внаслідок зупинки серця, спричиненої раком товстої кишки, але його злочинна спадщина продовжує розігруватися.

Хто такий Чарльз Менсон і як він став символом поп-культури — в адаптації матеріалу Independent.

На початку 2023 року Лінда Касабіан, керманичка банди, яка стала ключовим свідком обвинувачення на суді над Менсоном у 1970-1971 роках, померла в Такомі, штат Вашингтон, у віці 73 років. Йдучи в могилу вона стверджувала, що має почуття провини за своє горезвісне минуле.

Праворуч — Патрісію Кренвінкел ведуть до вищого суду в Лос-Анджелесі 24 лютого 1970 року; ліворуч — слухання про умовно-дострокове звільнення в Каліфорнійському інституті для жінок у Короні, штат Каліфорнія, 20 січня 2011 року / AP

11 липня інша послідовниця “Сім’ї” Менсона, Леслі Ван Хаутен, яка провела 53 роки за ґратами за свою участь у вбивствах Лено та Розмарі Лабіанки, була звільнена з в’язниці після того, як губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом відмовився від рішення апеляційного суду штату, який рекомендував умовно-дострокове звільнення всупереч бажанням членів сімей жертв, які залишилися живими.

Колишня послідовниця Чарльза Менсона Леслі Ван Хаутен радиться зі своїм адвокатом під час перерви в слуханні перед Каліфорнійською радою з питань умовно-дострокового звільнення в Каліфорнійському інституті для жінок у Чіно, Каліфорнія. 14 квітня 2016 / AP

Ці події відбулися після пожвавлення інтересу до вбивств “Сім’єю” Менсона у зв’язку зі смертю головного сектанта в лікарні округу Керн у Бейкерсфілді, частково завдяки буму справжніх кримінальних подкастів і популярності фільму “Чарлі каже” (2018), у якому Метт Сміт зіграв лідера культу. Також інтерес підігрів ревізіоністський погляд Квентіна Тарантіно на вбивства “Сім’єю” у стрічці “Одного разу в Голлівуді” (2019), у якому Менсон з’являється лише на коротку мить у виконанні Деймона Геррімана.

На момент смерті Менсон відбував довічне ув’язнення в сусідній державній в’язниці Коркоран за замовлення вбивства дев’яти людей, найвідомішою з яких була актриса Шерон Тейт, партнерка польського кінорежисера Романа Полянського, яка на той час була вагітна.

Ким він був?

Народився Чарльз Міллс Меддокс 12 листопада 1934 року в Цинциннаті, штат Огайо, у сім’ї 16-річної матері. Менсон провів більшу частину свого підліткового віку, скитаючись між родичами та колоніями для неповнолітніх.

У віці 13 років він був засуджений за збройне пограбування.

До початку сексуальної революції 1960-х років харизматичний, схожий на гуру Менсон, розчарована поп-зірка-початківець, який подружився з барабанником гурту Beach Boy Деннісом Вілсоном, оточив себе колекцією втікачів та інших заблукалих душ, яких він належним чином розіслав вбити багатих і відомих жителів Лос-Анджелеса, як кажуть прокурори, намагаючись спровокувати расову війну — ідея, яка, за його словами, прийшла в результаті спотвореної інтерпретації пісні Beatles “Helter Skelter” із The White Album.

Чарльз Менсон став невід’ємною частиною поп-культури / AP

Вбивства, які відбулися під час “двох ночей хаосу” в серпні 1969 року, нажахали світ і, разом зі смертельним насильством, яке спалахнуло пізніше під час концерту Rolling Stones на каліфорнійській трасі Altamont Speedway, оголили небезпечну, наркотичну зворотну сторону контркультури і, здавалося, раз і назавжди позначили сумну смерть епохи “миру та любові” (“peace and love”).

Незважаючи на переконливі докази проти нього, Менсон під час свого бурхливого судового процесу стверджував, що він невинний, а винне натомість саме суспільство.

Чарльз Менсон, обвинувачений у справі про вбивство Шерон Тейт у Лос-Анджелесі, гладко виголений і підстрижений. 10 листопада 1970 року / AP

“Ці діти, які йдуть на вас з ножами, вони ваші діти. Ви їх навчили, я їх не вчив. Я просто намагався допомогти їм підвестися”, — сказав він в одному зі своїх монологів у залі суду.

Як він став популярним?

“Сім'я” Менсона, як називали його послідовників, убила п'ятьох своїх жертв 9 серпня 1969 року після вторгнення в дім акторки Шерон Тейт під час званої вечері.

Ліворуч — акторка Шерон Тейт; праворуч — тіло Тейт забирають з її орендованого будинку в районі Бел-Ейр у Лос-Анджелесі 9 серпня 1969 року / AP

Серед жертв — сама Шерон, яка на той момент була на восьмому місяці вагітності, спадкоємиця кав’ярні Ебігейл Фолгер, знаменитий перукар Джей Себрінг, польський кінорежисер Войтик Фріковскі та Стівен Парент, друг доглядальника маєтку.

Полянський, у той час відомий як знаменитий режисер фільмів “Ніж у воді” (1962), “Відраза” (1965) і “Дитина Розмарі” (1968), на той час був поза межами країни.

Наступної ночі багатий бакалійник і його дружина Лено і Розмарі Лабіанки були зарізані у своєму будинку на іншому кінці міста.

На цьому фото з архіву від 11 серпня 1969 року будинок Хіллтоп у районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі, приблизно в п’яти милях на північний захід від центру міста, де Лено та Розмарі Лабіанки були знайдені вбитими / AP

Вбивці написали закривавленим рушником такі фрази, як “Pigs” (свині) та “Healter Skelter” (хаос і безлад) на місці злочину.

Через три місяці послідовниця Менсона була ув’язнена за не пов’язаними звинуваченнями та розповіла співкамернику про кровопролиття, що призвело до арешту лідера культу.

Пізніше Менсон був засуджений за вбивства музиканта Гарі Хінмана та каскадера Дональда “Шорті” Ши.

На цій фотографії 1969 року Чарльза Менсона супроводжують до суду в Лос-Анджелесі під час обвинувачення / AP

Чому він вирізав “X” на лобі?

Після відмови в його проханні представляти себе під час судового процесу, який тривав 9,5 місяців, Менсон з’явився в суді з літерою “X”, вирізаною на лобі, яку пізніше змінив, утворивши нацистську свастику.

На цьому фото з архіву 4 лютого 1986 року засуджений убивця Чарльз Менсон дивиться на комісію умовно-дострокового звільнення в Сан-Квентін, Каліфорнія / AP

Співвідповідачі Сьюзен Аткінс, Ван Хаутен і Патрісія Кренвінкел згодом вирізали “X” на власних лобах, поголили голови, співали пісні, написані Менсоном, і хихотіли під час своїх жахливих свідчень.

Це фото з архіву 29 березня 1971 року, на якому зображено Леслі Ван Хаутен в ізоляторі Лос-Анджелеса / AP

Суд над Менсоном ледве не був зірваний, коли тодішній президент США Річард Ніксон заявив, що Менсон “прямо чи опосередковано винний”.

Стверджуючи, що його несправедливо засудили, Менсон схопив газету та підняв заголовок на першій сторінці, щоб присяжні прочитали: “Менсон винний, заявляє Ніксон заявляє”.

Адвокати вимагали відхилити судовий розгляд, але їм відмовили.

У якийсь момент Менсон спробував перестрибнути через стіл захисту на суддю, викрикнувши: “В ім’я християнської справедливості хтось повинен відрубати вам голову”. Після цього суддя почав носити з собою зброю.

Після того, як Чарльза Менсона 25 січня 1971 року визнали винним у вбивстві першого ступеня в Лос-Анджелесі, його супроводжують назад до камери / AP

Як довго він сидів у в'язниці?

Після суду, який тривав майже рік, Менсон і троє його послідовниць — Аткінс, Кренвінкел і Ван Хаутен — були визнані винними у вбивстві та засуджені до смертної кари.

Послідовниці Чарльза Менсона (зліва на право): Сьюзан Аткінс, Патрісія Кренвінкел і Леслі Ван Хаутен йдуть до суду, 20 серпня 1970 року / AP

Інший обвинувачений, Чарльз “Текс” Вотсон, був засуджений пізніше. Після того, як у 1972 році Верховний суд Каліфорнії скасував смертну кару, усі вони отримали довічне ув’язнення.

Протягом десятиліть Менсон і його послідовники з'являлися на слуханнях про умовно-дострокове звільнення, де їхні пропозиції про вихід на свободу неодноразово відхилялися. Жінки припустили, що їх реабілітували, але сам Менсон припинив відвідувати слухання після 1997 року, сказавши, що в'язниця стала його домом.

Які його найвідоміші цитати?

Одна з найбільш різких цитат Менсона — з інтерв’ю, в якому його попросили описати себе одним реченням.

Нахилившись уперед у своєму кріслі, лідер культу захихотів, зігнув брови та скривив обличчя, як гоблін, перш ніж відповісти: “Ніхто”.

Зробивши паузу для більш драматичного ефекту, він продовжив: “Я ніхто. Я волоцюга, бродяга. Я товарний вагон і глечик вина. І небезпечна бритва, якщо ви підійдете до мене надто близько”.

На цьому фото з архіву 21 грудня 1970 року усміхнений Чарльз Менсон йде обідати після суперечки в суді, в результаті якої його разом із трьома співобвинуваченими жінками виключили з судового процесу стосовно його вбивств в Лос-Анджелесі / AP

Після відбуття 10-річного ув'язнення за підробку чеків на початку 60-х років він, як кажуть, благав владу не звільняти його, оскільки вважав в'язницю домом.

“Мій батько — це в'язниця. Мій батько — ваша система”, — скаже він пізніше у своєму монолозі.

“Я лише те, в що ви мене перетворили. Я лише ваше відображення”.

Чи пов’язаний він якось з Мериліном Менсоном?

Браян Г’ю Уорнер — музикант, більш відомий своєю суперечливою сценічною особистістю під сценічним ім’ям Мерилін Менсон, сформував свій псевдонім, зіставивши двох ікон американської поп-культури: Чарльза Менсона та Мерилін Монро.

Мерилін Менсон / AP

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