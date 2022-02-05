Одного з "десяти найбільш розшукуваних ФБР втікачів" затримали у Мексиці: він переховувався 16 років

Одного з "десяти найбільш розшукуваних ФБР втікачів" затримали у Мексиці: він переховувався 16 років

ФБР 16 років не могла спіймати звинуваченого в подвійному вбивстві чоловіка.

У Мексиці заарештували злочинця зі списку "десяти найбільш розшукуваних ФБР втікачів" Октавіано Хуареса-Корро, який переховувався 16 років.

Про це у п'ятницю, 4 лютого, повідомили на сайті Федерального бюро розслідувань.

Зазначається, що американські та мексиканські спецслужби затримали Хуареса-Корро увечері 3 лютого в Запопані, штат Халіско.

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"Октавіано Хуарес-Корро провів останні 16 років, тікаючи від правоохоронних органів, ховаючись в іншій країні і вважаючи, що час і відстань на його боці", - розповів спецагент Майкл Хенсл з польового відділення ФБР у Мілвокі, що в американському штаті Вісконсин.

Він висловив вдячність усім причетним до "затримання розшукуваного втікача та надання допомоги у притягненні до відповідальності цього жорстокого злочинця, а також у закритті справи для його жертв та їхніх сімей".

Октавіано Хуареса-Корро додали до переліки десяти найвідоміших втікачів ФБР 8 вересня 2021 року. Чоловіка звинувачують у подвійному вбивстві та декількох замахах на життя.

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За версією правоохоронців, у травні 2006 року зловмисник застрелив двох людей і поранив ще трьох під час святкового пікніка з нагоди Дня пам'яті в парку міста Мілвокі, де перебували сотні людей, зокрема сім'ї з дітьми.

У ФБР вказують, що Хуарес-Корро підійшов до друга своєї колишньої дружини для розмови, однак невдовзі дістав пістолет і відкрив вогонь, вбивши двох людей і поранивши ще трьох, зокрема свою ексдружину. Жінка отримала два вогнепальні поранення у груди, однак вижила.

Відомо, що затриманий та його дружина перебувають на завершальній стадії розлучення. Пара має доньку, якій на момент трагедії було три роки.

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