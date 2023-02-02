Одного з найнебезпечніших мафіозі Італії після 20 років пошуків знайшли в сусідній країні за несподіваним заняттям

Жорстокий убивця, який під час "війни мафії" розчинив своїх конкурентів у кислоті, спокійно готував піцу, замаскувавшись бородою та окулярами.

Італійського мафіозі Едгардо Греко, якого заочно засудили за жорстоке подвійне вбивство і розшукували майже 20 років, затримали у французькому місті Сент-Етьєн, де він працював у невеличкому ресторанчику піца-майстром щонайменше останні три роки.

Про це у четвер, 2 лютого, повідомило ВВС .

Греко був частиною організованої злочинної мафії "Ндрангета", яка походить з регіону Калабрія і на сьогодні вважається найпотужнішою мафією в Італії, щупальця якої простягаються у Європі та Південній Америці.

63-річний мафіозі перебував у розшуку за вбивство двох братів під час "війни мафії" між двома ворогуючими бандами на початку 1990-х років. Стефано та Джузеппе Бартоломео були забиті до смерті в січні 1991 року. Їхні тіла так і не знайшли, вважається, що вони були розчинені в кислоті.

Коли у 2006 році суддя видав ордер на його арешт, Греко зник. Через вісім років він оселився у французькому місті Сент-Етьєн, на південний захід від Ліона, згодом влаштувався піца-майстром в італійський ресторан під іменем Паоло Дімітріо. Тим часом в Італії він був засуджений до довічного ув’язнення.

Невідомо, як довго би тривали його пошуки, якби колишній мафіозі не з’явився в місцевій газеті, вихваляючись "регіональними та домашніми рецептами" равіолі, різотто та тальятелле, які готують в його ресторані. Місцева газета написала про нього, що він італієць за походженням, але в душі місцевий житель Сент-Етьєна.

Хоча у Греко була сива борода й окуляри, його впізнав головний прокурор Італії по боротьбі з мафією Нікола Граттері, який десятиліттями боровся з "Ндрангета". Італійська поліція повідомила, що ще в 2019 році слідчі відстежували мережу підтримки Греко, яка зрештою привела їх до Сент-Етьєна.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі похвалив поліцію за притягнення до відповідальності одного з найбільших злочинців Італії.

Нагадаємо, раніше в Італії правоохоронці заарештували ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро.

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