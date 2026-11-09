Однокласниця стрільця з Кракова розповіла про 24-річного Міхала: вона ошелешила історією

Місце стрілянини у Кракові / © Associated Press

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Однокласниця 24-річного стрільця з Кракова розповіла про дивну поведінку чоловіка, коли той навчався у школі. Він нібито малював моторошні картини та заявляв, що «хоче стати терористом».

Про це пише польське видання onet.pl

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Польські журналісти зв’язались із жінкою, яка навчалася в одній школі з 24-річним Міхалом.

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«Я пам’ятаю таку ситуацію: ми сиділи на уроці, а він, наприклад, малював, і на цих малюнках зображував повішених або те, як хтось заходить із пістолетом. Ми запитували його, що це таке, а він відповідав, що це напад на школу, що там взагалі лежали трупи і що він саме заходить із цим пістолетом до школи», — згадує жінка.

Жінка зізналася, що «вона та інші учні звертали увагу на тривожні малюнки. Однак вони не розглядали ці ситуації як передвістя реального нападу». Вона також згадала дистанційне заняття, під час якого чоловік підключився до уроку, маючи на обличчі старий противогаз.

Коли знайомі запитували його про ці сцени та малюнки, він нібито відповідав, що хотів би стати терористом.

Також бабуся стрільця розповіла про онука та свою родину.

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Стрілянина у Кракові: що відомо

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології, влаштував стрілянину на головній площі міста Кракова. Поліція відкрила вогонь та заарештувала його.

У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських та нападник, отримали поранення.

Пізніше в квартирі нападника в Островці-Свентокшиському було знайдено три тіла. У неділю поліція підтвердила, що це батьки та молодша сестра стрільця. У понеділок поліція оголосила про смерть злочинця.

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