Майк Помпео не вважає, що застосування Україною далекобійної зброї було б ескалацією війни.
Колишній директор ЦРУ та ексдержсекретар в адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа Майк Помпео висловився проти обмежень, якими США та інші союзники обумовлюють використання Україною так званої далекобійний західної зброї.
Про це Помпео заявив під час зустрічі 2 жовтня в аналітичному центрі в Лондоні, передає "Голос Америки".
За його словами, політика накладених обмежень стала шкідливою.
"Нездатність уражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною", – сказав Майк Помпео.
Він також відкинув припущення, що застосування Україною далекобійної зброї було б ескалацією війни, заявивши, що це "не створило б додаткових ризиків”.
Нагадаємо, західні ЗМІ вже писали, що президент України Володимир Зеленський та його офіс працюють над посиленням підтримки трьох осіб, близьких до кандидата у президенти США Дональда Трампа. Відомо, що Майк Помпео виклав амбітний план підтримки України, який містить пункт щодо членства в НАТО.
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