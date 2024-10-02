Однопартієць Трампа гостро висловився щодо обмежень на використання західної зброї Україною

Майк Помпео не вважає, що застосування Україною далекобійної зброї було б ескалацією війни.

Колишній директор ЦРУ та ексдержсекретар в адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа Майк Помпео висловився проти обмежень, якими США та інші союзники обумовлюють використання Україною так званої далекобійний західної зброї.

Про це Помпео заявив під час зустрічі 2 жовтня в аналітичному центрі в Лондоні, передає "Голос Америки".

За його словами, політика накладених обмежень стала шкідливою.

"Нездатність уражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною", – сказав Майк Помпео.

Він також відкинув припущення, що застосування Україною далекобійної зброї було б ескалацією війни, заявивши, що це "не створило б додаткових ризиків”.

Нагадаємо, західні ЗМІ вже писали, що президент України Володимир Зеленський та його офіс працюють над посиленням підтримки трьох осіб, близьких до кандидата у президенти США Дональда Трампа. Відомо, що Майк Помпео виклав амбітний план підтримки України, який містить пункт щодо членства в НАТО.

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