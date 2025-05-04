"Одноразові виконавці": як Москва дистанційно керує підпалом і дестабілізацією Заходу

Диверсії РФ у Європі. / © ТСН.ua

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Росія веде кампанію диверсій і саботажу на території Європи, залучаючи до виконання завдань випадкових осіб, яких вербують онлайн.

Про це йдеться у великому розслідуванні The Guardian, що базується на документах судів Великої Британії та Польщі, а також на свідченнях представників спецслужб ЄС і США.

Як зазначають журналісти, виконавцям доручають підпали, псування майна, провокації. Оплата часто здійснюється в криптовалюті. У більшості випадків ці люди не мають прямого зв’язку з російськими структурами та не завжди розуміють, що працюють на Москву. Операціями дистанційно керують співробітники спецслужб, які залишаються на території РФ.

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До прикладу, у Польщі затримали 49-річного українця Сергія С., який, за версією слідства, планував підпал. У його речах виявили запальну суміш, інструменти й інструкцію з піротехніки. Подібні інциденти фіксували також у Литві, Франції, Великій Британії, Естонії — здебільшого це підпали, провокаційні написи чи дії проти об’єктів, пов’язаних з Україною.

Представники західних розвідок зазначають, що ці операції є новою тактикою Москви — розрізненою, але небезпечною. Масштаби можуть зрости, особливо якщо політична ситуація дозволить Кремлю діяти агресивніше.

Ймовірні акти саботажу та дезактивації з боку Росії. / © The Guardian

У США, за даними The Guardian, минулого року запобігли можливій змові з відправкою вибухівки поштою. Джерела стверджують, що після прямих дзвінків до Москви цей план було згорнуто. Проте експерти не виключають, що подібні спроби повторяться, з огляду на агресивну тактику РФ.

Методи, якими російські служби залучають виконавців для диверсій у Європі, відрізняються залежно від країни. У Балтії, за словами представників місцевої розвідки, вербування часто відбувається під час поїздок до Росії — через родичів, шантаж або фінансові пропозиції. Для подальшого зв’язку використовують Telegram, але не як початковий інструмент контакту.

“Це не про ідеологію, а про виживання і тиск через родину”, — пояснив Харріс Пуусепп з естонського агентства Kapo.

В інших частинах Європи, зокрема у Західній, зв’язок найчастіше встановлюється анонімно — через Telegram або “сірі” канали пошуку тимчасової роботи. Іноді виконавці вважають, що беруть участь у звичайному бізнесі або не усвідомлюють, що діють в інтересах російських спецслужб.

Також трапляються випадки, коли люди впевнені, що виконують завдання не від держави, а від угруповань з ідеологічним підґрунтям — наприклад, расистських або ксенофобських. Часто виконавці вже мають досвід нелегальної чи напівлегальної діяльності й не розцінюють підпал або псування майна як щось політично вмотивоване.

Сергій С., затриманий у Польщі за підозрою в підготовці підпалу, — колишній мешканець Одеси, який емігрував після початку повномасштабного вторгнення. Він вважав українську владу дискримінаційною щодо російськомовних, активно читав проросійські ресурси й залишав коментарі у відповідних Telegram-каналах.

Саме через Telegram він познайомився з чоловіком на ім’я Олексій, який представився київським бізнесменом і висловлював антиукраїнські погляди. Згодом Олексій запропонував зустріч у Латвії чи Литві, але натомість організував Сергієві поїздку до польського Вроцлава. Гроші на квиток перевели на рахунок його дружини.

У Польщі Олексій доручив Сергієві знайти потенційні об’єкти для підпалу — торгові або промислові центри. За словами Сергія, йому пообіцяли $2 000 авансом і ще стільки ж — після виконання завдання. Його метою став склад із фарбами, розташований неподалік каналу. Сергій надіслав фотографії будівлі та придбав інструменти для розпалювання вогню.

Однак пізніше, за словами самого підозрюваного, він злякався та вирішив не виконувати план. Він намагався сфальсифікувати підпал, надіславши стару фотографію згорілої будівлі в Німеччині, й купив квиток назад. Його заарештували на автовокзалі перед посадкою.

Через тиждень після арешту в одному з Telegram-каналів з’явилося нове повідомлення, що закликало до нападів на магазини, пов’язані з темношкірими мігрантами. Автори шукали “партизанів у Європі” і пропонували $5 000 за підпал. У повідомленні використали фото саме тієї будівлі, яку раніше фотографував Сергій у Вроцлаві.