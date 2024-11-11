Однорічний малюк помер після того, як батько забув відвезти його до дитсадка і залишив у машині

Він випадково залишив його на задньому сидінні на цілий день.

У США малюк помер після того, як його батько забув відвезти його до дитячого садка, не знаючи, що залишив його в машині.

Про це повідомляє ABC Action News.

Однорічний малюк провів у машині свого батька всю середу, 6 листопада, а згодом, на жаль, було констатовано його смерть. Батько виявив жахливу знахідку, коли після роботи поїхав забирати сина з Центру розвитку дитини "Бейфронт" в Сент-Пітерсберзі, Флорида. Поспілкувавшись з працівниками дитячого садка після 17:00, він зрозумів, що не завозив свого сина.

На автостоянку викликали екстрені служби, які намагалися зробити дитині штучне дихання, щоб врятувати її, але на місці події констатували смерть, повідомляє FOX 13. Слідчі вважають, що малюк перебував у машині цілий день.

Йоланда Фернандес, прессекретарка департаменту поліції Сент-Пітерсберга, повідомила виданню, що після розмови зі співробітниками поліції батько зрозумів, що сталося: "Батько начебто зрозумів, що відбувається, і повернувся до машини".

Вона продовжувала стверджувати, що батько забув висадити сина, коли їхав на зустріч, що не входила в його звичайний розпорядок дня. Він повинен був висадити хлопчика на набережній перед тим, як повернутися додому, де він працює.

Наразі проводиться розтин, поліція з'ясовує точні деталі смерті однорічної дитини, щоб визначити, чи будуть висунуті звинувачення.

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