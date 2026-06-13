Однорічного хлопчика вбив шматочок штучного нігтя його матері: деталі трагедії

Дитина / © pixabay.com

Реклама

В Аргентині сталася трагедія, яка забрала життя однорічної дитини. Хлопчик помер після того, як до його дихальних шляхів потрапив невеликий фрагмент штучного нігтя.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

За інформацією, оприлюдненою місцевими медіа, нещасний випадок стався вдома. У момент трагедії мати змінювала дитині підгузок. Саме тоді хлопчик підняв шматочок акрилового нігтя, який відпав, та поклав його до рота.

Реклама

Через деякий час жінка помітила, що дитина не дихає. Вона викликала медиків, а хлопчика терміново госпіталізували. Однак попри всі реанімаційні заходи врятувати його не вдалося.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок гострої дихальної недостатності. Як з’ясувалося, уламок штучного нігтя застряг у трахеї та перекрив доступ повітря до легень.

Під час експертизи не було виявлено травм чи інших ознак, які могли б свідчити про насильницьку смерть або жорстоке поводження з дитиною. На підставі наявних даних смерть попередньо класифікували як нещасний випадок. Водночас обставини трагедії продовжують встановлювати.

Фахівці наголошують, що маленькі діти часто беруть до рота предмети, які знаходять поруч із собою. Через це особливу небезпеку для них становлять дрібні речі, які можуть потрапити до дихальних шляхів. Серед таких предметів медики називають батарейки-ґудзики, намистини, монети, магніти, деталі іграшок, прикраси та інші невеликі предмети.

Реклама

Експерти також звертають увагу, що серйозна обструкція дихальних шляхів не завжди супроводжується криком або гучним кашлем. Якщо доступ повітря повністю перекритий, дитина може не мати змоги подати голосовий сигнал про небезпеку.

За словами спеціалістів, більшість подібних нещасних випадків стається саме в домашніх умовах. Тому батькам радять регулярно перевіряти простір, у якому перебуває дитина, та прибирати дрібні предмети, які вона може випадково проковтнути. Також важливим є знання базових навичок надання першої допомоги, які в окремих випадках можуть допомогти врятувати життя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про британку, яка дізналася про смерть чоловіка завдяки сповіщенню на своєму телефоні. За її словами, саме цей сигнал поклав початок одному з найстрашніших днів у її житті.

Новини партнерів