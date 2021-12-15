"Рани були, як після автокатастрофи": історія жорстокого вбивства півторарічної дитини опікунками-лесбійками

Пара знімала на відео знущання над дитиною, щоб відправляти це друзям для розваги.

Записи з камер відеоспостереження, фотографії та відео на мобільному телефоні — усе це стало кричущими доказами великого злочину, що призвів до смерті 16-місячної Стар Хобсон. Немовля закатувала до смерті партнерка її 20-річної матері Френкі Сміт — 28 річна Саванна Брокхіл. Жінка була боксеркою-любителькою і, як виявилося, "практикувалася" на немовляті.

П’ять разів соціальні служби не помічали жодних ознак насилля над дитиною, аж поки не стало надто пізно. Усі звернення родичів дівчинки вважали зловмисними стосовно Сміт і Брокхіл і називали це "нетерпимістю до одностатевих стосунків".

Жахливе вбивство

Рік тому, 22 вересня 2020 року, маленьку Стар доставили ​​до лікарні Бредфорда, Англія. Проте було вже пізно — медики визнали численні травми немовляти несумісними з життям і назвали їх "абсолютно катастрофічними".

Як виявилося, 16-місячну дитину вбила партнерка її матері Саванна Брокхіл. Таке рішення у вівторок, 14 грудня, висунув суд Бредфорда після восьмитижневого розгляду.

Немовля померло від зупинки серця в лікарні Західного Йоркшира після того, як боксерка-любителка Брокхіл вкотре відлупцювала маленьку Стар. Жінка місяцями завдавала дитині жахливих травм. Лікарі заявили, що пошкодження на тілі немовляти були подібні до травм від автокатастрофи.

Френкі Сміт (ліворуч) і Саванна Брокхіл (праворуч) / The Daily Mirror

На тілі крихітної Стар лікарі виявили понад 30 окремих травм різної тяжкості: від синців і порізів до переломів кісток. Відтак, у дитини були поламані ребра, два переломи правої гомілки, спричинені сильним скручуванням немовляти. Кістки, що вже зрослися, також були повторно зламані.

Крім того, дитина за кілька днів до смерті отримала 12-сантиметровий перелом задньої частини черепа. Проте, за словами лікарів, останній смертельний удар був завданий немовляті в живіт.

Докази злочину

Суд Бредфорда у середу, 15 грудня, має винести парі остаточний вирок. Попередньо матір дитини Френкі Сміт звільнили від ненавмисного вбивства, однак її співмешканку Саванну Брокхіл визнали винною у зловживанні силою щодо дитини.

Суд присяжних дійшов такого висновку з огляду на численні докази, які правоохоронці знайшли під час розслідування справи.

Відтак, на камерах відеоспостереження по місту Саванну Брокхіл неодноразово "спіймали" у моменти, коли вона давала ляпаси, била та відверто знущалася з маленької Стар.

The Daily Mirror

На кадрах із камер центру переробки відходів поблизу Донкастера за дев’ять днів до смерті немовляти видно, як Брокхіл неодноразово кидається на дитину з кулаками. Зображення, що вилучили правоохоронці з телефону обвинувачених, підтверджують, що в той день дитина була вся в синцях на щоках, носі, очах і передпліччях. На інших фото дитини, датованих 12 вересня минулого року, помітно, що у дівчинки набрякла верхня губа.

Крім того, на кадрах зі сходової клітки багатоквартирного будинку матері дівчинки також видно, як Брокхіл не пускала Френкі Сміт допомогти дівчинці спуститися сходами. Після цього дитина впала з останніх двох сходинок просто головою вниз.

Ще на одному відео видно, як Брокхіл кілька разів б’є Стар кулаками і дає дитині ляпаси, після цього дівчинка просто випадає з машини.

Також було виявлено кадри, на яких мати дитини тягне Стар по місту. Видно, що дівчинка вся у сльозах від того, що не може ходити через поранену ніжку.

Відео з телефону матері

Правоохоронці кажуть, що пара знімала на відео покарання дівчинки, щоб відправляти це друзям для розваги. Брокхіл навіть часто редагувала кадри, додаючи до тортур драматичну музику та субтитри. На більшості відео з катуваннями дитини чутно жіночий сміх.

На одному з відео видно, як маленька Стар падає зі стільця, на іншому - як дитина засинає на кріслі, і падає з нього. Усе це здавалося для Брокхіл смішним. Вона відправляла усі ці відео друзям заради розваги замість того, щоб заспокоювати дитину.

The Daily Mirror

Крім того, сама мати дівчинки знімала покарання дитини, яка стоїть обличчям до стіни і плаче. Сміт ніби і справді подобалося лякати 16-місячне немовля.

Листування пари овбинувачених у день вбивства

У день вбивства дитини Сміт та Брокхіл звично листувалися по телефону. Мати дитини в якийсь момент заявила, що "з неї досить". Вона роздратовано писала про те, що дитина нібито вирвала їй волосся і її "вже нудить від цього до смерті".

На що Брокхіл відповіла, аби мати дитини поставила дівчинку в куток, "як робила це вчора".

"Зроблено. Стоїть і плаче біля стіни", — відповіла Сміт.

Пізніше того дня було виявлено, що історія у телефоні Сміт містила пошукові запити "як вивести дитину з шоку" та "шок у немовлят".

Байдужість соціальних служб

Правоохоронці перевірили і виявили, що соціальні служби отримали п’ять попереджень про те, що життю маленької дівчинки загрожує небезпека. Перше з них надійшло ще 23 січня 2020 року. Його відправила подруга Френкі Сміт, Холлі Джонс. Повідомляється, що соцслужби тоді прийшли до будинку Сміт, проте далі питання розглянуто не було.

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Батько маленької Стар, Джордан Хобсон, також подавав направлення після того, як побачив у Facebook відео, на якому Стар знято із синцями на обличчі. Тоді справа знову не зрушилася з місця.

Зазначається, що після цього усі родичі дитини підняли тривогу. Бабуся дівчинки тоді заявила: "Я хвилююся, що наша Стар може померти".

Дитину на 10 тижнів віддали бабусі та дідусеві. Після того, незважаючи на звернення стурбованих родичів, Стар повернули матері. Прадідусь немовляти, Девід Фосетт, назвав такі дії соціальної служби абсолютно "безладними". Він сказав, що він і його дружина Аніта Сміт телефонували в соцслужби, проте вони навіть не відвідали маленьку Стар і не повідомили, що справу закрито.

Маленька Стар з дідусем / The Daily Mirror

Девід Фосетт пояснив, що соцслужби вважали їхні з дружиною дії зловмисними відносно Сміт і Брокхіл. Мовляв, вони просто не сприймають одностатеві стосунки і всіляко намагаються нашкодити парі.

"У нас не вкладається в голові, чому соціальні працівники не прийшли до дитини. У них було п’ять шансів допомогти Стар, і вони щоразу зазнавали невдачі. Якби соцслужби звернули більше уваги на цю ситуацію, Стар була б сьогодні жива", — сказав прадідусь дитини Девід Фосетт.

Нагадаємо, шестирічного хлопчика з Англії закатували до смерті власний батько та мачуха — його не годували, не перевдягали і годинами ізолювали в окремій кімнаті, змушуючи спати просто на підлозі. Жінка записувала страждання дитини на камеру, де на кількох відео чути, як хлопчик плаче від болю, повторюючи, що його ніхто не любить.

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