Одностатева пристрасть біля Кремля: у Москві поліція розшукує авторів еротичного відео

У діях дівчат, що цілувалися на тлі Вічного вогню, російські правоохоронці розгледіли “осквернення символів військової слави Росії”, за яке передбачено кримінальну відповідальність.

Співробітники Слідчого комітету Росії розпочали пошук авторів відео, на яке потрапили “елементи одностатевого статевого акту” біля Могили Невідомого Солдата поряд із Кремлем.

Про це повідомляє RTVI з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Ролик, на якому дві дівчини цілуються на тлі Кремлівської стіни та Вічного вогню, почав поширюватися в соцмережах на початку листопада. ЗМІ припускають, що героїнями відео були колишня учасниця шоу “Пацанки” Ганна Міхєєва, яку знають як реп-виконавицю Хофманіту, та модель Олена Єфремова.

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Слідчі проводять перевірку за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 354.1 КК РФ (осквернення символів військової слави Росії). Санкція цієї статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше один із пасажирів найбільшого лоукостера Європи Ryanair опублікував у соцмережі Twitter сцену орального сексу, яким займалися його сусіди по літаку.

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