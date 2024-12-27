Одностатеве подружжя ґвалтувало названих синів у "будинку жахів": чоловіків ув'язнили на 100 років

Вільям і Закарі Зулоки визнали себе винними за численними звинуваченнями, зокрема в содомії за обтяжувальних обставин.

У США одностатева пара чоловіків проведе у в'язниці решту життя після того, як піддала двох названих синів жахливому сексуальному насильству.

Про це повідомляє New York Post.

34-річний Вільям і 36-річний Закарі Зулоки були засуджені до 100 років ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Вони визнали численні звинувачення, зокрема содомію за обтяжувальних обставин, розбещення дітей, інцест і сексуальну експлуатацію дітей. Пара знімала знущання на відео, щоб поділитися ними з педофілами.

Прокуратура штату Джорджія назвала їхній дім "будинком жахів". Зулоки всиновили своїх синів від християнського агентства для дітей з особливими потребами 2018-го, коли хлопчикам було лише п'ять і три роки.

У соціальних мережах вони зображували себе люблячими батьками, демонструючи своє життя і виставляючи напоказ заможний спосіб життя в передмісті Атланти. Дует регулярно примушував своїх хлопчиків вступати з ними в сексуальні стосунки на камеру.

Вільям і Закарі Зулоки з дітьми / Фото: Instagram

Докази також свідчать про те, що вони хвалилися цим знущанням перед друзями-збоченцями. Один із друзів повідомив поліції, що Закарі одного разу надіслав повідомлення в Snapchat, в якому йшлося: "Я збираюся тр**нути свого сина сьогодні ввечері. Чекай".

Вони нібито дозволяли щонайменше двом іншим чоловікам, які входили до місцевого педофільського угруповання, знущатися з хлопчиків. Подружжя заарештували 2022 року після того, як ймовірний член угруповання був спійманий на завантаженні зображень насильства та повідомив владі про те, що Зулоки створюють непристойний контент із хлопчиками, які живуть у їхньому будинку.

Слідчі знайшли в будинку сім терабайт викривальних доказів, зокрема записи з камер спостереження, відверті повідомлення та відео, що демонструють насильство.

Вільям і Закарі Зулоки / Фото: Walton County Sheriff's Office

Під час винесення вироку окружний прокурор Ренді МакГінлі назвав дії подружжя "настільки темними, наскільки це можливо" і похвалив хоробрих молодих хлопців, які зараз перебувають у названих сім'ях, за їхню роль у забезпеченні того, що злочинці будуть ув'язнені назавжди.

"Ці двоє обвинувачених дійсно створили будинок жахів і поставили свої вкрай темні бажання вище за все і всіх інших, - заявив МакГінлі. Але їхня розбещеність не могла зрівнятися з рішучістю тих, хто бореться за справедливість".

Нагадаємо, у Києві чоловік зґвалтував 12-річну доньку сусідки. Стало відомо, як його покарали.

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