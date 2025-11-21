- Дата публікації
Одну із країн сколихнув смертельний землетрус
Землетрус у Бангладеш забрав життя п’ятьох людей, поранених близько 100 осіб.
Бангладеш сколихнув землетрус магнітудою 5,7. За останіми даними, стихія забрала життя щонайменше п’ятьох осіб, багато постраждалих. Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу перебував у місті Нарсінгді, що за 40 км на південь від Даккі.
Про це пише Reuters.
У низці районів Бангладешу, зокрема у столиці Дакку, зафіксовано пошкодження будівель.
Підземні поштовхи відчувались у східних штатах Індії, яка межує з Бангладеш, проте повідомлень про значні пошкодження не надходили.
За даними правоохоронців, п’ятеро людей загинули, коли обвалилося поруччя шестиповерхової будівлі.
«Ми відчули сильний поштовх, і будівлі трусило, як дерева. Сходи були заповнені, люди втікали вниз. Всі були налякані, діти плакали», — повідомив житель Даккі Суман Рахман.
Нагадаємо, на півночі Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3. Щонайменше десятеро людей загинуло.