Одну із країн сколихнув смертельний землетрус

Бангладеш сколихнув землетрус / © Associated Press

Реклама

Бангладеш сколихнув землетрус магнітудою 5,7. За останіми даними, стихія забрала життя щонайменше п’ятьох осіб, багато постраждалих. Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу перебував у місті Нарсінгді, що за 40 км на південь від Даккі.

Про це пише Reuters.

У низці районів Бангладешу, зокрема у столиці Дакку, зафіксовано пошкодження будівель.

Реклама

Підземні поштовхи відчувались у східних штатах Індії, яка межує з Бангладеш, проте повідомлень про значні пошкодження не надходили.

За даними правоохоронців, п’ятеро людей загинули, коли обвалилося поруччя шестиповерхової будівлі.

Землетрус у Бангладеш забрав життя п’ятьох людей / © Associated Press

«Ми відчули сильний поштовх, і будівлі трусило, як дерева. Сходи були заповнені, люди втікали вниз. Всі були налякані, діти плакали», — повідомив житель Даккі Суман Рахман.

Нагадаємо, на півночі Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3. Щонайменше десятеро людей загинуло.